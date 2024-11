Trump ligg an til å vinne. Republikanske Janne har hatt ei god valnatt

– Det ser veldig bra ut akkurat no, eg trur Trump blir president og at me får heile Kongressen også. Det blir nok ein mykje sterkar siger enn folk trudde.

Norsk-amerikanske Janne Myrdal er i godt humør når Vårt Land ringer.

Janne Myrdal SENATOR: Norsk-amerikanske Janne Myrdal er senator for Nord-Dakota. (ROCH TWETEN)

Myrdal flytta frå Skien til USA for over 30 år sidan, og busette seg på den vesle plassen Edinburg i Nord-Dakota. No er ho amerikansk statsborgar, bonde og republikansk delstatssenator i Nord-Dakota. Dette er ein stat som er veldig konsekvent konservativ.

Trur Trump vil styre landet betre

Det Myrdal ser mest fram til dersom Trump vinn, er endra politikk på fleire felt som har vore viktige i valkampen.

– Eg har sagt det mange gongar før, at ein av sakene som kjem i fokus kvart val i Nord-Dakota, er abort. Her er det ein klar skilnad på Trump og Harris sin politikk, seier Myrdal.

Ho nemner også at ho trur Trump vil handtere den amerikanske økonomien betre, samt strengare grensekontroll og innvandring. Ho meiner dei siste fire åra med Joe Biden som president, har vore farleg for Amerika.

– Då Trump var president meiner ho at verda var mykje tryggare, seier ho og legg til:

– Eg skal ikkje gifte meg med han, men eg vil ha ein leiar som er sterk.

Sjølv om Trump leiar, er ikkje valet avgjort enno, og det er framleis ein sjanse for at det heile kan snu. Tanken på det, likar ikkje Myrdal.

– Eg har møtt Trump personlig fleire gonger, men har også sete i Kongressen og høyrt på Harris når ho talar, og ho har ikkje dei eigenskapane ein leiar skal ha, seier ho.

Ungdom i Oppdrag

I Montana bur og jobbar Gabriel Aslaksen. Den tidligare studentane ved bibelskulen SBS underviser no andre i Bibelen.

– Dei fleste av vennane mine stemmer republikansk. Dei er vel forholdsvis nøgde no tenkjer jeg, utan at eg har snakka med dei, fortel Aslaksen.

GUD OVER POLITIKK: Gabriel Aslaksen bur og jobbar i Montana. Han skildrar ei haldning der Gud kjem framfor politikk. (Privat /Privat)

Opptakten til valdagen har vore roleg i miljøet rundt skulen, ifølge han.

– Folk følgjer sjølvsagt med, og mange har vore usikre på utfallet, men valet har ikkje tatt overhånd, seier den unge sørlendingen.

Aslaksen skildrar ei haldning der Gud kjem framfor politikk.

– Uansett kven det er som er president, så er det Gud som regjererer. Dette går igjen blant elevar og tilsette ved skulen, samt pastorar som forkynner.

– Det opplever eg som ei sunn haldning, legg han til.

Aslaksen opplever at mange kristne er opptekne av å ikkje vere opprørske. Dei prioriterer det viktigaste, og set Gud framfor den som er leiar, meiner han.

New York Times: Rundt 95 prosent sjanse for Trump

Klokka 7 i dag, norsk tid, stengte dei siste vallokala i USA. No har amerikanarane avgitt sine stemmer, og stemmetellinga er i full gang i dei ulike delstatane. Så langt ligg Donald Trump best an, og storavisa New York Times har anslått at det er rundt 90 prosent sjanse for at Trump vinn. Av dei viktige vippestatane, har Trump vunne Nord-Karolina. Resten er ikkje avgjort enno.

Resultat blir løpande kunngjort av amerikanske medium etter kvart som vallokala stengjer og opptellinga er i gang. Når opptellinga av førehandsstemmer skjer, varierer i ulike statar. Så langt er 43 av 51 statar avgjort, og Trump har så langt sikra seg 247 av dei 538 valmennene, medan Demokratane sin Kamala Harris har 214.

I presidentvalet i 2020, stemte drøyt 158 millionar amerikanarar, noko som gav ei valdeltaking på 66,8 prosent. I år har rundt 250 millionar amerikanarar stemmerett, anslår den amerikanske tenketanken Bipartisan Policy Center, og om lag 78 millionar amerikanarar har allereie førehandsstemt.

---

Tal på valmenn i vippestatane og kven som vann staten sist val:

Pennsylvania: 19 (Joe Biden vann i 2020)

Georgia: 16 (Joe Biden vann i 2020, Trump i 2024)

Nord-Karolina: 16 (Donald Trump vann i 2020, også i 2024)

Michigan: 15 (Joe Biden vann i 2020)

Arizona: 11 (Joe Biden vann staten i 2020)

Wisconsin: 10 (Joe Biden vann i 2020)

Nevada: 6 (Joe Biden vann i 2020)

Kjelde: FiveThirtyEight / NTB

---