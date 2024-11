PST starter etterforskning av Abid Raja-hendelse

– Fredag 1. november cirka 21.00 besluttet jeg at PST starter etterforskning etter en hendelse som stortingsrepresentant Abid Raja opplevde som truende, bekrefter påtaleansvarlig Per Niklas Hafsmoe i PST til Nettavisen.

Raja holdt et arrangement på biblioteket for sin nye bok «Vår ære og vår frykt». Ifølge VG ble arrangementet raskt avbrutt av en mann som bevegde seg mot scenen, ropte mot Raja og framsto truende og aggressiv.

«Du er en skam for alle muslimer», skal han ha ropt.

Hafsmoe sier via kommunikasjonsrådgiver Martin Bernsen at PST i første omgang vil snakke nærmere med Raja for å få en mer detaljert forklaring fra stortingspolitikeren.

– PST vil gjennom etterforskning søke å kartlegge hva som skjedde og finne ut hvem personen som skal ha opptrådt truende var. Vi vil innledningsvis se hen til straffelovens bestemmelser om trusler og hensynsløs atferd, skriver Hafsmoe.

Raja har siden hendelsen fått en livvakt fra PST.