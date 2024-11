Indisk landsby ber for seier til Kamala Harris

– Vi tror på en veldig mektig gud. Hvis vi ber nok til ham, vil han gjøre henne seirende, sier en prest i tempelet foran et bilde av en av de hinduistiske gudene, Ayyanar.

Han ledet tirsdag en seremoni for å be for valgseier til Harris. Flere fra landsbyen hadde møtt opp, så vel som en flokk av journalister som ville dokumentere det hele. Rytmiske salmer på tamilsk og sanskrit fylte tempelet mens presten holdt en flamme mot guden Ayyanar.

Harris' bestefar på morssiden ble født i den sørlige indiske landsbyen. Som voksen flyttet han til kystbyen Chennai. Kamala Harris har selv aldri besøkt landsbyen og har ingen levende slektninger der. Likevel blir familien som gjorde det stort i USA, hedret i Thulasendrapuram.

– Våre landsbyforfedres barnebarn er presidentkandidat i USA. Hennes seier vil være gode nyheter for alle oss, sier presten i tempelet.

Harris' avdøde mor, Shyamala Gopalan, ble født i India, men flyttet til USA for å studere. Kamala betyr «lotusblomst» på sanskrit.













