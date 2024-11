Dette er de nominerte til Petter Dass-prisen

Mange av Vårt Lands lesere har spilt inn sine forslag til hvem som bør nomineres til Petter Dass-prisen 2024. Nå har juryen nominert tre kandidater:

Jørn Øyrehagen Sunde, rettshistoriker

Elisabeth Thorsen, prest og forfatter

«Grill en kristen», et konsept i regi av Laget (Norges Kristelige Student- og Skoleungdomslag)

Petter Dass-prisen har siden 1995 blitt delt ut til en «som i god Petter Dass-tradisjon har satt Gud og kristen tro på den offentlige dagsorden på en engasjerende måte».

TV-pastor Egil Svartdahl var den første som mottok prisen. I fjor var tidligere kirkerådsleder Kristin Gunleiksrud Raaum som ble hedret for sitt arbeid.

Årets pris deles ut 28. november i Oslo domkirke.

KRISTENRETT: Jørn Øyrehagen Sunde var med da tusenårsjubileet for innføringen av kristenretten ble markert på Moster tidligere i år. (Sindre Deschington)

Jørn Øyrehagen Sunde

I juni ble 1000-års-jubileet for kristenretten markert på Moster. Med kristenretten tok Norge det første steget til å bli en rettsstat, basert på kristne verdier. Den la grunnlaget for Magnus Lagabøtes landslov som også har blitt feiret i år.

Kristenretten var et sett med juridiske regler som skulle sikre at en levde i tråd med Guds vilje. Det kan ut som et vanskelig budskap å nå ut med i et stadig mer sekulært samfunn. Men rettshistoriker Jørn Øyrehagen Sunde har på glitrende vis fortalt hvor radikalt kristningen endret landet vårt.

Med kristenretten fikk alle en egen verdi, enten du var træl eller storbonde. Kristninga gjorde slutt på at makt gav rett og at den rike kunne ta all makt over den fattige. Menns makt over kvinner var redusert. Etter kristenretten var rett noe som sprang ut av Guds vilje gjennom kirken. Alle fikk en egen verdi.

Gjennom en lang rekke foredrag har Sunde, fra en rettshistorikers perspektiv, fortalt hvor sentralt kristendommen har stått i kampen for rettigheter vi idag tar som en selvfølge, uavhengig av tro. For dette arbeidet er Jørn Øyrehagen Sunde nominert til årets Petter Dass-pris.

FORFATTER: Prest Elisabeth Thorsen har skrevet både skjønnlitteratur og sakprosa. (Guro Asdøl Midtmageli)

Elisabeth Thorsen

Elisabeth Thorsen har i en årrekke vært et eksempel på at prester både er viktige og naturlige samfunnsaktører. Både da hun var ledende domkirkeprest i Oslo domkirke, og nå, i rollen som prest med ansvar for Tøyenkirkens arbeid, har hun vært en aktiv og synlig deltaker i det offentlige ordskiftet.

Thorsen er også forfatter, og har utmerket seg ved å skrive bøker om levd liv i møte med eksistensiell tematikk. I år er hun aktuell med boken Alle andre dager skal vi leve. Samtaler om døden. Der forteller hun både om sine egne private erfaringer med å miste, men også om sitt arbeid som sjelesørger for andre.

– Folk som oppsøker prester med vanskelige ting, opplever ofte at de er alene med det de sliter med. Vi lever i et samfunn hvor det er skapt et stort skille mellom hjelper og den som trenger hjelp. Dette skillet vil jeg forsøke å rokke ved, sier Thorsen.

Som prest og forfatter åpner Elisabeth Thorsen opp et rom for samtale og undring om tro og eksistens, på en måte som moderne mennesker fra ulike samfunnslag kan kjenne seg igjen i og ta del i. Derfor har Vårt Land nominert Elisabeth Thorsen til Petter Dass-prisen 2024.

SVARER PÅ SPØRSML: Annlaug Risa fra Laget ble «grillet» på Amalie Skram VGS i Bergen tidligere i høst. (Matilde Solsvik)

«Grill en kristen» ved Laget

Siden 2012 har elev- og studentorganisasjonen Laget arrangert «Grill en kristen» på skoler og studiesteder over hele landet. Konseptet er enkelt: Et panel bestående av en håndfull kristne stiller seg til rådighet for å svare på spørsmål. Publikum inviteres til å fremme innvendinger og argumenter mot kristen tro, som besvares på direkten av panelet.

De populære arrangementene har til sammen trukket drøyt 10.000 unge. Til forskjell fra samlinger med enveis forkynnelse, er det publikum som her legger premissene med sine spørsmål.

Paneldeltakerne får bryne seg på både misforståelser og fordommer, men også intellektuelle argumenter og spørsmål om kristen etikk. Med dette sender de et tydelig signal om at kristne tar kritikk på alvor. Ikke minst gir det mulighet til å formidle de gode svarene den kristne tradisjonen har, i møte med eksistensielle og tidsaktuelle spørsmål.

Med «Grill en kristen» har Laget skapt en unik arena der kristen tro formidles og diskuteres på en engasjerende måte blant unge. Derfor har Vårt Land nominert «Grill en kristen» til Petter Dass-prisen 2024.

