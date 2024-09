– Jeg opplevde det som en veldig stor anerkjennelse, sier Egil Svartdahl.

I 1995 var han den første vinneren av Petter Dass-prisen, som Vårt Land årlig deler ut til en person som har satt Gud og kristen tro på den offentlige dagsorden på en engasjerende måte.

Nå er tiden inne for å nominere kandidater til årets pris, som deles ut 28. november i Oslo domkirke.

I den anledning har Vårt Land spurt Svartdahl hvilken betydning prisen hadde for ham for 29 år siden. Og hvem han mener har gått under Vårt Lands radar, når prisen skal deles ut.

Hvem mener du fortjener å vinne årets Petter Dass-pris? Send inn ditt forslag her.

Willoch skjønte ikke vitsen

Da Svartdahl mottok prisen i 1995, var han ansatt som såkalt TV-pastor i den nystartede kanalen TV2. Her var han blant annet programleder for Gudesens Conditori, som ble produsert av TV Inter.

Den gang var det Vårt Lands lesere som stemte fram vinneren, og ikke en jury som i dag.

– Jeg opplevde dette som en bekreftelse og anerkjennelse av det som den gang var ganske nyskapende og banebrytende.

CONDITOR: Egil Svartdahl var programleder for Gudesens Conditori på TV2. Bildet er fra 1993. (Lars O. Flydal/Avisen Vårt Land)

Prisen ble overrakt av Kåre Willoch. Svartdahl forteller at han i takketalen forsøkte seg på en vits.

– Jeg sa at det gikk som mange håpet – rett i dass.

Dette var altså et ordspill på prisens tittel «Petter Dass-prisen».

– Jeg vet ikke helt om Willoch skjønte humoren, sier han.

Tro i det offentlige rom

Etter at Svartdahl mottok prisen, har den blitt delt ut til en rekke profiler som har formidlet kristen tro i offentlighet.

Flere av dem har vært kristne profiler, slik som prest og forfatter Per Arne Dahl (1999), som i mange år var spaltist i Aftenposten, og Lise og Ludvig Karlsen (2002), for sitt arbeid for de svake i samfunnet.

Men også kulturpersonligheter som artist Inger Lise Rypdal, forfatter Edvard Hoem og skuespiller Svein Tindberg.

– Hvor viktig er det med disse folkene som formidler kristen tro på en god måte i offentlighet?

– Det opplever jeg som helt avgjørende, sier Svartdahl.

Han trekker fram at mange oppfatter tro som en privatsak.

– Faren med det, er at man tømmer alle offentlige rom for religiøse uttrykk. Men man klarer ikke tømme folks hjerter for åndelig søken og lengsel etter Gud. Da tenker jeg det er viktig at vi klarer å formidle og dele tro i felles rom på en ordentlig måte og med respekt.

Foreslår idrettsstjerne

De tre siste årene har prisen gått til NRK Morgenandakten (2021), artist Trygve Skaug (2022) og kirkerådsleder Kristin Gunleiksrud Raaum.

Nå som kandidatene til årets pris skal nomineres, har Vårt Land utfordret Svartdahl på om han synes det er noen enkeltpersoner som har blitt glemt av juryen i nyere tid.

Den mangeårige pastoren trekker fram to kategorier: Idrettsutøvere og politikere.

– Dette er veldig konkret, men jeg tenker tilbake på intervjuer med Rune Bratseth, der han snakket om sin kristne tro.

Champions League play off fotball 2020, Molde - Ferencvaros (3-3). FOTBALLPROFIL: Rune Bratseth ville vært en verdig vinner, mener Egil Svartdahl. (Svein Ove Ekornesvåg/NTB)

Som fotballspiller spilte Rune Bratseth for både Rosenborg og Werder Bremen. Senere var han mangeårig sportsdirektør i Rosenborg og fotballekspert for Viasat. Nå er han programleder for den kristne kanalen TVL.

– Han har alltid vært tydelig på sin kristne tro og sine kristne verdier, og har alltid blitt respektert for det. Kanskje det er på tide å gi prisen til noen som har kombinert kristen tro med idrettsutøvelse?

Pris til politiker?

Videre peker Svartdahl på politikere som gruppe. Mer spesifikt trekker han fram Olaug Bollestad, som nylig gikk av som partileder for KrF etter en varslingssak.

Hun har blitt et kjent fjes for mange, ikke minst gjennom Instagram. Der har over 100.000 følgere fått innblikk i hverdagslivet til Bollestad og mannen, eller «Herr og fru Larkins», som de kaller seg.

KrFs landsstyre tale POLITIKER: På sosiale medier har Olaug Bollestad gjennom mange år bydd på seg selv. (Terje Bendiksby/NTB)

– Det er kanskje ikke akkurat nå man skal belønne Olaug Bollestad. Men å være politiker i det offentlige rom handler ikke bare om partipolitikk. Når mennesker bærer den kristne troen sin inn i de store fellesrommene, er det et vitnesbyrd – selv om man ikke forkynner, sier Svartdahl.

Han legger til at det er en rekke eksempler på kristne profiler i partier utenfor KrF.

– Det er mange i den kategorien, sier han.

