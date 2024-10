FN frykter sultdødsfall i Gaza, Sudan, Sør-Sudan, Mali og Haiti

Den mest akutte matusikkerheten i områdene som er analysert, drives fram av konflikt, heter det i rapporten fra FNs mat- og landbruksorganisasjon (FAO) og Verdens matprogram (WFP). Rapporten dekker perioden fra november i år og fram til mai 2025.

Ekstremvær er også en viktig faktor i flere regioner. I tillegg er myndighetenes evne til å reagere svekket av økonomisk ulikhet og stor gjeld i mange utviklingsland.

Ifølge rapporten trengs det akutt humanitær innsats for å hindre sultedød i de palestinske områdene, Sudan, Sør-Sudan, Mali og Haiti.

– Uten umiddelbar humanitær innsats og samordnet internasjonal handling for å gripe tak i den alvorlige begrensninger i adgang og for å dempe konflikter og usikkerhet, er fortsatt hungersnød og tap av liv sannsynlig i de nevnte områdene, står det i fellesrapporten.

Opptrapping av konflikter

Opptrappingen av konflikten på Gazastripen har skapt økt bekymring for at «det verst tenkelige scenarioet» kan bli en realitet, skriver de to FN-organene. Rapporten anslår at 41 prosent av innbyggerne i Gaza – det vil si 876.000 mennesker – kommer til å stå overfor nødnivåer av sult mellom november og slutten av april. For nesten 16 prosent – 345.000 mennesker – vil nivået være «katastrofalt», som er den mest alvorlige graden.

Hundretusener som er drevet på flukt av konflikten i Sudan, vil stå overfor hungersnød i leiren Zamzam i Nord-Darfur. I Sør-Sudan anslås antallet som risikerer sult og død å ha blitt doblet mellom april og juli i år, sammenlignet med samme periode i fjor. Situasjonen er ventet på bli enda verre fra mai neste år, i perioden mellom innhøstingene.

En opptrapping av konflikten i Mali og de lovløse tilstandene i Haiti bidrar til å forverre situasjonen i de to landene.

Manglende finansiering

I tillegg omtales Nigeria, Tsjad, Jemen, Mosambik, Myanmar, Syria og Libanon som områder det er «svært stor bekymring» for. Også her er konflikt en vesentlig eller bidragende faktor.

Ved å konsentrere seg om de landene der situasjonen er mest alvorlig eller forverres mest, er ikke rapporten dekkende for «alle land/territorier som opplever høy grad av akutt matusikkerhet», sier de to FN-organene.

De påpeker at 2024 er andre år på rad med svekket finansiering av humanitær bistand. Tolv finansieringsaksjoner er underfinansiert med mer enn 75 prosent, inkludert for Etiopia, Jemen, Syria og Myanmar.