Direktøren for Norges institusjon for menneskerettigheter gir seg til våren

Mestad sier til Altinget at hun opplever dette som riktig tidspunkt å gi stafettpinnen videre.

– NIM har blitt en institusjon med faglig tyngde som det lyttes til av beslutningstakere og i offentligheten, og vi opplever at vi jevnt og trutt får gjennomslag for våre innspill og anbefalinger. Det føles derfor som et naturlig tidspunkt for meg å gå videre, fremfor å ta et nytt åremål på ytterligere seks år, sier hun.

Hva Mestad skal gjøre fremover er ikke avklart.

NIMs ansvar er blant annet å «fremme og beskytte menneskerettighetene i Norge i tråd med Grunnloven, menneskerettsloven, internasjonale traktater og folkeretten for øvrig».

