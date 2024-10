USA uttrykker bekymring for israelsk angrep på libanesiske soldater

Austin hadde en telefonsamtale med Israels utenriksminister onsdag, opplyser det amerikanske forsvarsdepartementet.

Han uttrykte dyp bekymring etter at det ble meldt at soldater fra den libanesiske hæren hadde blitt angrepet. Videre ba han Israel om å sikre at soldater i den libanesiske hæren, samt soldater i FNs fredsbevarende styrke Unifil, var trygge.

Tre libanesiske soldater ble drept i et israelsk angrep på et militært kjøretøy sør i Libanon, opplyste den libanesiske hæren søndag. Også Unifil-styrken har meldt at de har blitt angrepet flere ganger.

Israel har beklaget angrepet mot de libanesiske soldatene og understreket at de ikke er i strid med den libanesiske hæren.

Israel har siden september trappet opp sine angrep mot den Iran-støttede Hizbollah-militsen i Libanon.

