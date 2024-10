Mehl om skolenedleggelser: – Dette er bare sørgelig

– Dette er bare sørgelig, og ødelegger for generasjoner fremover. Innlandet Arbeiderparti og Høyre forbedrer ikke skolen, de fjerner den helt for mange elever, sier Mehl.

Som ventet vedtok et flertall i fylkestinget i Innlandet onsdag å legge ned seks skoler og skolesteder i fylket, tross massive protester.

En av dem som har engasjert seg i saken, er Mehl, som selv har gått på en av skolene som nå skal legges ned.

– Ungdom tvinges til å flytte når de er 15–16 eller bruke opptil fire timer i buss hver dag. Det ødelegger for fritidstilbud, frivillighet og næringslivet. Store og små bedrifter mister mye av grunnlaget for virksomheten sin, noe streikene i går viste med all tydelighet, fortsetter hun.

Også Rødt-politiker Hege Bae Nyholt, som leder utdanningskomiteen på Stortinget, reagerer på vedtaket.

– I dag er en mørk dag. Skolen er livsnerven i mange lokalsamfunn, og nå er den kuttet. Dette er første steget i å avvikle distriktene. Her burde statsråden grepet inn og sikret ungenes viktigste institusjon. Å bare skylde på fylkene er ansvarsfraskrivelse fra hele Norges skolesjef, sier Bae Nyholt og fortsetter:

– Vi gir oss ikke. Dette handler om framtida til flere tusen unger. Slik jeg kan se det, er ikke barns beste lagt til grunn her.

