Programkomiteen til Fremskrittspartiet la fredag fram første utkast til nytt partiprogram.

Verdipolitikken blir strammet på flere områder. Frp er særlig opptatt av hva som slippes inn i skolen:

«Tiltak og prosjekter i skolen må være kunnskapsbaserte og av høy kvalitet, og tilstrebe objektivitet og nøytralitet. Polariserende budskap og identitetspolitikk bør ikke være en del av barnas hverdag. Kampanjepregede prosjekter og rene interesseorganisasjoner bør man være varsom med å ta inn i skolen», skriver programkomiteen.

– Hva mener dere her, Hans Andreas Limi – hvilke budskap og organisasjoner vil dere ikke slippe inn i skolen?

– Vi sikter ikke til noe eller noen spesielt, verken budskap eller organisasjoner, forklarer Limi, som leder arbeidet med nytt partiprogram.

Fri er en type organisasjon vi ikke ønsker inn i skolehverdagen — Hans Andreas Limi, leder i Frps programkomité

Frps nestleder: Ønsker ikke Fri inn i skolen

– Men det er nærliggende å tenke at Frp her sikter til organisasjoner som for eksempel Fri?

– Ja, Fri er en type organisasjon vi ikke ønsker inn i skolehverdagen. Men som sagt retter ikke dette punktet i programmet seg mot noe eller noen spesielt. Vi er opptatt av at skolen skal være en objektiv arena, elevene skal ikke påvirkes verken den ene eller den andre veien, sier Limi.

Fri tilbyr for eksempel kurs i Rosa kompetanse, som organisasjonen selv presenterer som «kompetanseheving om kjønns- og seksualitetsmangfold til ansatte i helse-, sosial-, skole- og justissektorene».

FORBUD: Greit med hijab når jenter går på videregående skole, mener Frp, som nå ønsker å innføre et hijabforbud i barnehagen. I dagens partiprogram sier partiet nei til hijab i grunnskolen. (Carina Johansen/NTB)

Vil utvide hijabforbud

Et annet viktig «verdisignal» for Frp er «forbud mot ansiktstildekking». Programkomiteen understreker at ulike former for ansiktstildekking bryter med humanistiske og liberale verdigrunnlag, og «kan bidra til utrygghet og polarisering».

Derfor strammer Frp forslaget om hijabforbud. Verken barn i barnehagen eller grunnskolen skal få bruke barnehijab – i dag sier Frp at de ønsker et forbud i grunnskolen.

– Er barn med hijab en synlig utfordring i barnehagene?

– Nei, det er det ikke. Forbudet mot barnehijab i både barnehagen og grunnskolen er et prinsipielt standpunkt. Vi ønsker dette for å styrke integreringen av barn, forteller Limi.

Forbudet mot barnehijab i både barnehagen og grunnskolen er et prinsipielt standpunkt — Hans Andreas Limi, leder i Frps programkomité

Kommunene skal få et nytt verktøy

Viljen til å føre tilsyn med muslimske trossamfunn, er sterk i Frp. Programkomiteen er særlig opptatt av koranskolene og fritidsaktivitetene til moskeene.

Den er bekymret for at barn «bruker svært mye tid i lukkede religiøse forsamlinger», og skriver i programutkastet at «slike aktiviteter som i all hovedsak retter seg mot innvandrerbefolkningen er svært integreringshemmende».

Derfor vil programkomiteen gi kommunene et nytt verktøy:

«Kommunene bør få en klar lovhjemmel til å stanse aktiviteter og virksomhet som kan anses for å være klart integreringshemmende.»

Ønsker vandelsattest for ansatte og frivillige

Konkret skriver komiteen at:

Omfanget av og innholdet i koranskoler i Norge må kartlegges grundig.

Det må vurderes å innføre en godkjenningsordning for koranskoler.

Det må utføres tilsyn med innhold og kontroll av aktiviteter og innholdet i opplæringen ved koranskoler.

Det må innføres krav om vandelsattest for religiøse ledere, ansatte og frivillige som skal arbeide med barn i religiøse miljø.

«Bryter med normer og regler i Norge»

– Hva er det med koranskoler som er så utfordrende for Frp?

– Alle innvandrere skal integreres, de skal følge spillereglene i Norge. Vi kjenner til at koranskoler driver med indoktrinering.

– Hva slags indoktrinering driver de med?

– Det er snakk om indoktrinering av ulik karakter, for eksempel budskap som bryter med normer og regler i Norge, sier Limi.

– Og dermed må kommuner få lovhjemmel til å gripe inn mot koranskoler?

– Ja.

Hans Andreas Limi intervju KIRKEN: Frps programkomitee sier det samme som dagens program: Den vil fjerne tilskuddsordningen for trossamfunn, også til Den norske kirke, sier Hans Andreas Limi. (Thomas Fure/NTB)

Den norske kirke må sørge for seg selv

Kirke- og livssynspolitikken til Frp endres ikke i det nye programforslaget. Komiteen skriver at partiet vil fjerne tilskuddsordningen for trossamfunn, men sikre tilskudd for å ivareta kirkebygg med kulturhistorisk verdi, samt lovpålagte oppgaver.

– Også menighetene i majoritetskirken, altså Den norske kirke, må selv sørge for finansieringen, staten skal ikke bidra med støtte, sier Limi.

Som i dagens program sier programkomiteen at det må innføres tydelige økonomiske sanksjoner mot trossamfunn som driver med diskriminering. Videre må utenlandsk finansiering av moskeer i Norge forbys, da «det er vel kjent at moskebygging for å øke egen innflytelse inngår i flere islamske nasjoners utenrikspolitikk».