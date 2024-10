Kulturminister Lubna Jaffery (Ap) ut mot kristen kjønns-erklæring: – Sårende

Tirsdag denne uken lanserte 31 norske kirkesamfunn og kristne organisasjoner en felleskristen erklæring om kjønns- og seksualitetsmangfold.

I erklæringen slås det fast at det finnes kun to biologiske kjønn – hunkjønn og hankjønn – og at ekteskapet mellom én mann og én kvinne er den bibelske rammen for seksuelle relasjoner og samliv.

Det får kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery (Ap) til å reagere, melder NTB.

– Det er mye i denne erklæringen som jeg vet er sårende for mange å lese, særlig den manglende aksepten og forståelsen av skeive. Vi lever i et samfunn der vi har kommet langt forbi de diskusjonene som organisasjonene prøver å aktualisere, sier kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery (Ap) i en kommentar til NTB.

– Skeive kristne kan ikke føle seg særlig velkommen i disse organisasjonene. Da nytter det lite at de samtidig skriver at «vi oppfordrer alle til å møte hverandre med respekt og vennlighet», sier hun.

Jaffery peker også på at organisasjonene som har underskrevet erklæringen, ikke anerkjenner at transpersoner eksisterer. Hun synes det er opprørende og viser til at det er bred faglig enighet om at kjønn er mer komplekst enn bare to kategorier.

Statsråden ønsker ikke å gå inn i noen teologisk debatt, men understreker at regjeringen jobber for at alle skal leve trygge, gode og frie liv.

Kun to kjønn

Felleserklæringen har kommet til etter initiativ fra organisasjonen MorFarBarn.

– Vi som har sluttet oss til erklæringen, mener at vi ikke kan fire på sannheten som ligger i bunnen av hele vår virkelighetsforståelse. Vi må stå sammen om det vi mener er rett, sier Øivind Benestad, leder for MorFarBarn.

Erklæringen slår fast at de mener offentlige myndigheter og organer misbruker sitt mandat og makt hvis de prøver å presse norske borgere og organisasjoner til å tilpasse seg «skeiv teori» angående kjønn, seksualitet og ekteskap.

– En slik aktivisme fra myndighetene strider mot religionsfriheten og samvittighetsfriheten – og mot foreldreretten, heter det i erklæringen.

Pinsebevegelsen, Norsk katolsk bisperåd, og Norsk Luthersk Misjonssamband er blant dem som stiller seg bak erklæringen. Den norske kirke ble ikke invitert til å delta i erklæringen.

– Å undervise barn og unge om «gutter, jenter og andre kjønn», at det finnes et «indre kjønn», at de kan være «født i feil kropp» og at kjønn er «flytende», er dypt problematisk, skriver organisasjonene.