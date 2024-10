Israels tidligere ambassadør kritiserer Norge

Til Dagen sier han at anerkjennelsen av Palestina i vår var vond å svelge.

– Vi mener at anerkjennelsen ble en belønning til Hamas for 7. oktober, sier Nir-Feldklein, som formelt har gått av som ambassadør.

Han omtaler den norske regjeringen som en av de mest fiendtlige i Europa og sier at de i praksis ikke har noen relasjon med den nåværende regjeringen.

– Ingen utveksling, kan jeg kanskje si. De foretrekker å ha den offentlig og snakke om oss. Det er ikke diplomati, sier Nir-Feldklein.

Statssekretær Andreas Kravik svarer på vegne av UD at de gjentatte ganger har fordømt Hamas’ terrorangrep 7. oktober i fjor.

– Vi har også understreket at Israel har rett til å forsvare seg mot angrep fra Hamas, innenfor rammene av folkeretten. Vi har vært tydelige på at gislene må løslates umiddelbart og betingelsesløst – og at gisseltaking er ulovlig under enhver omstendighet, skriver han i en epost til avisen.

Kravik skriver at Norges anerkjennelse av Palestina er en støtte til moderate krefter på palestinsk side, de som ønsker å leve i fred med sine israelske naboer.

Israel vil foreløpig ikke sende en erstatter for Avi Nir-Feldklein.





(©NTB)