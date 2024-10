Paven med klar beskjed til Israel: FN-styrken i Libanon må respekteres

Det var under den ukentlige Angelus-bønnen søndag at paven kom med oppfordringen. Han sa også at han følger situasjonen Midtøsten nøye.

– Jeg ber nok en gang om umiddelbar våpenhvile på alle fronter. La oss ta diplomatiets og dialogens vei for å oppnå fred, sa han.

Bønnen fra paven kom samtidig som Israels statsminister Benjamin Netanyahu ba Unifil om å trekke de fredsbevarende styrken bort fra kampsonene i Sør-Libanon, og med meldingene om at israelske styrker hadde tatt seg inn i en Unifil-base.