– Velgerne bør kunne stole på at partiene står på partiprogrammet i et så grunnleggende og viktig etisk spørsmål som en radikal utvidelse av abortloven.

Det skriver KrF-nestleder Ida Lindtveit Røse i en uttalelse til Vårt Land. Hun ser med uro på vedtaket styret i Høyres Kvinneforum fattet tirsdag kveld og som Vårt Land omtalte onsdag.

Høyre-kvinner ber Høyre fristille og gå for uke 18

Et klart flertall i styret ber Høyre se bort fra partiets vedtatte abortpolitikk når Stortinget skal behandle regjeringens forslag til ny abortlov før jul.

Mens Høyres program fra 2021 sier at «dagens abortlov skal ligge fast», foreslår regjeringen å oppdatere hele loven og en historisk utvidelse av grensen for selvbestemt abort fra 12. til 18. svangerskapsuke.

Opptellinger viser at en utvidelse til uke 18 vil få flertall uten Høyres stemmer. Ap, SV, Rødt, Venstre og MDG ventes å stemme for. Og fristilte representanter fra Sp og Frp sikrer de siste nødvendige stemmene.

Høyres Kvinneforum frykter at Høyre skal sette seg selv «på sidelinjen mens de andre diskuterer og oppdaterer en viktig lov», heter det i uttalelsen.

Et flertall i styret «mener grensen for selvbestemt abort bør utvides til uke 18» og at Høyres representanter bør fristilles, så de kan stemme i tråd med sin personlige overbevisning i Stortinget.

Røse i KrF: – Erna Solberg må også få Høyre med seg

På spørsmål fra Vårt Land om KrF har en oppfordring til Erna Solberg, svarer Ida Lindtveit Røse:

– Erna Solberg har vært tydelig på hva hun selv mener, men hun må også få partiet sitt med seg. Jeg forventer at Høyre også i fremtiden anerkjenner det store etiske dilemmaet abortspørsmålet er.

KrF-nestlederen mener at det «ikke har vært et stort folkelig krav om endringer i abortloven». Regjeringens lovforslag vil skape mange etiske problemstillinger fremover tror hun.

Erna Solberg: – Må forholde oss til at vi er valgt på et program

Vårt Land har bedt om en kommentar fra Høyre-lederen, som ved tidligere korsveier har støttet dagens grense i 12. svangerskapsuke:

– Det er ikke overraskende at et flertall i Høyres Kvinneforum mener dette, og gir dette innspillet, skriver Solberg til Vårt Land.

– Vi som sitter på Stortinget for Høyre må samtidig forholde oss til at vi er innvalgt på et program. Høyres stortingsgruppe har nå en grundig behandling av de ulike delene av forslaget fra regjeringen. Som jeg også har sagt tidligere, vil vi da også ta stilling til dette med fristilling av våre representanter, utdyper hun.

– KrF er eneste parti som står samlet mot utvidelse av abortlov

Signalene fra Høyres Kvinneforum om fristilling viser at «KrF er det eneste partiet på Stortinget som står samlet i kampen mot utvidelsen av abortloven», skriver Ida Lindtveit Røse til Vårt Land.

– For velgere som er opptatt av menneskeverdet viser dette hvor viktig KrFs rolle vil være i norsk politikk også fremover, svarer KrF-nestlederen.

– Hvis Høyre følger anbefalingen fra egen kvinneorganisasjon, svekker det insentivet for KrF til å velge Høyre som regjeringspartner og samarbeidsparti?

– Vi forventer at Høyre også i fremtiden gjør seg opp egne meninger om de store etiske spørsmålene i samfunnet og ikke venter på stortingsflertallets mening. Dette viser med all tydelighet hvor viktig det er at KrF har hånden på rattet i styringen av Norge fremover, skriver Røse.

For Høyres stortingsgruppe dreier valget seg om mer enn uke 18

Støre-regjeringen ønsker med sitt forslag til ny abortlov å oppdatere hele abortloven, som har vært lite endret siden den ble vedtatt i 1978.

Når Høyres stortingsgruppe skal avgjøre hvordan den skal forholde seg til partiprogrammets ord om at «dagens abortlov skal ligge fast», så dreier det seg altså om mer enn brennbare spørsmål som grensen for selvbestemt abort og selvbestemt fosterantallsreduksjon.

Blant mindre omstridte endringer regjeringen vil gjøre i abortloven, er å justere sammensetningen av abortnemndene, som fortsatt skal avgjøre søknader om senabort mellom uke 18 og 22. Kvinner som velger abort, skal dessuten få lovfestet rett til oppfølgingssamtaler i etterkant.

Da Høyres landsmøte vedtok dagens partiprogram i stortingsvalgåret 2021, skjedde det uten heftig debatt om abortpolitikk.

Samtidig har tidligere Høyre-landsmøter vist at lignende «verdispørsmål» kan være debatt-sprengstoff i det liberalkonservative partiet.

Eksempler fra det siste drøye tiåret er eggdonasjon, assistert befruktning for enslige, surrogati og abortlovens paragraf 2c.