Støre viste til handlingsplan mot antisemittisme. Men akkurat nå er ingen plan på plass

– Vi har sett jødehat lenge, og angrepet 7. oktober i fjor har forsterket situasjonen. Da mener vi det er uforståelig at regjeringen tar seg så god tid, og til og med hevder at dette er på plass, sier Dag Inge Ulstein (KrF).

Han sikter til regjeringens handlingsplan mot antisemittisme, som utløp ved utgangen av 2023. I november i fjor lovet regjeringen en ny handlingsplan, men så langt er den ikke lagt fram.

Samtidig sa statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) mandag denne uken at «vi har en handlingsplan mot antisemittisme», i et intervju i Dagsnytt 18 på NRK.

– Han snakker som om man har gjort alt som skal gjøres, sier Ulstein om TV-intervjuet.

– Regjeringen har lovet at en handlingsplan kommer, og mandag sa han i synagogen at regjeringen «ruster opp» handlingsplanen. Hvorfor er ikke det nok?

– Det er fint at han sier det skal komme, men det er lenge siden november i fjor. Regjeringen burde ha reagert med én gang de så at situasjonen eskalerte etter oktober i fjor, sier Ulstein.

FOR LANG TID: – Regjeringen burde ha reagert med én gang de så at situasjonen eskalerte etter oktober i fjor, sier KrF-Ulstein.

Lover handlingsplan neste måned

Det var i 2016 at den første handlingsplanen mot antisemittisme trådte i kraft i Norge. Den inkluderer en rekke informasjonstiltak i samarbeid med Det Mosaiske Trossamfund, deriblant tiltaket med jødiske veivisere som besøker skoler for å fortelle om sine erfaringer med å vokse opp som jødisk i Norge. Handlingsplanen innebærer også støtte til de to jødiske museene i Norge, samt tilskudd til holdningsundersøkelser og forskning på antisemittisme.

Handlingsplanen ble fornyet i 2021 med utløp ved forrige årsskifte. De løpende tiltakene i planen er imidlertid besluttet videreført i 2024.

Men siden da har mye skjedd. I mai viste tall fra HL-senteret at antisemittisme i Norge har økt, etter flere år med nedgang. Tirsdag meldte PST at trusselnivået i Norge er forhøyet, særlig på grunn av fare for angrep mot jødiske og israelske mål.

Vårt Land har forelagt kritikken fra Ulstein for Statsministerens kontor. De henviser til kommunal- og distriktsminister Erling Sande (Sp), som er ansvarlig for handlingsplanen.

Nå lover Sande overfor Vårt Land at den nye handlingsplanen skal legges frem i begynnelsen av november.

LOVER PLAN: Kommunal- og distriktsminister Erling Sande (Sp) kommer nå med dato for ny handlingsplan mot antisemittisme.

– Hvorfor har det tatt så lang tid?

– Regjeringen startet arbeidet med den nye handlingsplanen høsten 2023 og har god kontakt med representanter for den jødiske minoriteten i arbeidet, skriver Sande i en e-post til Vårt Land.

– I 2024 har antisemittisme i Norge økt etter mange år med nedgang, ifølge HL-senterets undersøkelser. Hva betyr det da at vi ikke har en handlingsplan?

– Selv om planperioden for forrige handlingsplan formelt sett løp ut ved utgangen av 2023, har regjeringen videreført de løpende tiltakene mot antisemittisme i 2024. Vi er oppmerksomme på at den jødiske minoriteten er liten og ekstra utsatt når antisemittisme brer om seg i samfunnet. Regjeringen har derfor en aktiv innsats og prioriterer arbeidet mot antisemittisme høyt, selv om den nye handlingsplanen ikke er klar ennå.

MARKERING: Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) var mandag til stede i synagogen i Oslo i anledning årsdagen for terrorangrepene i Israel 7. oktober 2023.

– Ruster opp

Den kommende handlingsplanen mot antisemittisme var også tema da Støre besøkte synagogen mandag, under ettårsmarkeringen for terrorangrepet mot Israel 7. oktober i fjor.

– Vi ruster opp handlingsplanen mot antisemittisme. Vi fornyer undervisningsopplegg for skolene. Vi støtter freds- og menneskerettighetssentra, dialogfora, møteplasser og de unge veiviserne, som her i den jødiske menigheten. Vi skal synliggjøre identitet og kultur, ikke minst religiøs identitet, og motvirke utenforskap, sa Støre i synagogen