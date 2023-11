Varsler ny handlingsplan mot antisemittisme

– Dessverre møter mange jødiske nordmenn fortsatt antisemittiske holdninger i hverdagen. Sånn skal vi ikke ha det i Norge. Derfor jobber vi med en ny handlingsplan mot antisemittisme, sier kommunal- og distriktsminister Erling Sande (Sp).

Dagens handlingsplan går ut ved nyttår, men de løpende tiltakene i planen er tidligere besluttet videreført i 2024.

– Det er ingen tvil om at det er behov for vedvarende og økt innsats mot antisemittisme nå. Vi har alle et ansvar for å bekjempe fordommer og rasisme. Det er ikke jødenes ansvar å bekjempe antisemittisme i Norge, det er vårt felles ansvar, sier Sande.

Han sier at regjeringen er opptatt av at krigen i Gaza ikke skal øke motsetningene i Norge, og at den spente situasjonen ikke skal redusere tryggheten til verken palestinere i Norge eller jødiske nordmenn.

– Alle i Norge skal være trygge og en del av fellesskapet vårt uansett hvilken religion eller bakgrunn man har. En ny handlingsplan mot antisemittisme skal styrke vårt arbeid for å redusere fordommene mot jødiske nordmenn og bidra til å gi dem mer trygghet i hverdagen, sier Sande.

Regjeringen vil invitere både de jødiske miljøene og andre aktører inn i arbeidet med den nye handlingsplanen.