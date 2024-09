Gyldendal-sjefen varsler gjennomgang av boka «Partiet» – men ser ingen grunn til å trekke den

– Etter medieoppmerksomheten i helgen og at boka kom ut i butikkene mandag, har vi fått en hel del nye henvendelser. Nå jobber vi sammen med forfatterne for å gå grundig inn i disse og sikre at eventuelle feil og unyanser blir endret der det er riktig før neste opplag, sier Volan til TV 2.

Samtidig sier hun til VG:

– Vi ser ingen grunn til å trekke boka. Da måtte det komme fram opplysninger som tilsier at hele den bærende fortellingen i boka, er feil.

VG spør henne videre om det som står i boka, er sant.

– Ja, det tror jeg spørs helt an på hvem du spør, svarer Volan.

Anonyme kilder

Hun kaller det «den beste historien våre forfattere har fortalt på bakgrunn av sitt kildegrunnlag.»

Boka «Partiet» er skrevet av Dagbladet-journalistene Steinar Suvatne og Jørgen Gilbrant. Den har undertittelen «En innsideberetning om Arbeiderpartiets fall» og hevder å beskrive en rekke situasjoner i partiet det siste tiåret.

Mange har reagert på den omfattende bruken av anonyme kilder, og at kildene har ikke fått tilbud om tilsvar eller samtidig imøtegåelse. Det er også påvist flere faktafeil i boken.

Volan vil overfor VG ikke si hvor mange feil de har funnet til eller fått tilbakemeldinger om til nå.

Enke ble ikke kontaktet

Tidligere AUF-leder Eskil Pedersen, tidligere Ap-nestleder Bjørnar Skjæran og TV 2-journalist Lars Joakim Skarvøy er blant dem som har reagert på faktafeil. Forfatter og tidligere Ap-politiker Anne Holt har gått enda hardere ut og mener boka bør trekkes i sin helhet.

Det samme gjør Karen Marie Berg, enken til den tidligere Ap-toppen Hans Kristian Amundsen – som ikke ble kontaktet før boka gikk i trykken, enda Amundsens navn står referert 67 ganger. Tirsdag gikk tidligere stortingsrepresentant og finanspolitisk talsperson i Ap, Marianne Marthinsen, hardt ut mot boken i en kronikk i VG.

– Det er ikke noe overraskende for oss at folk også vil forsøke å diskreditere utgivelsen. Det må man regne med når man går god for en sånn type metode. Jeg skulle ønske at boka var kommet ut før folk begynte å mene, sier Volan til avisen.