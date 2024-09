– Jeg er beæret og ydmyk over at nominasjonskomiteen ønsker meg som listetopp i Rogaland, sier Jonas Andersen Sayed til Vårt Land.

Han meldte seg til tjeneste først på mandag, i form av et innlegg på egen Facebook-side. Torsdag kom beskjeden om at han var innstilt til førsteplass på nominasjonskomiteen i Rogaland KrFs liste.

– Hva fikk deg til å ønske å komme på Stortinget?

– Jeg fikk flere oppfordringer om å stille, så trakk Olaug Bollestad seg som leder i KrF. Jeg ringte Olaug og snakket med henne. Etter det gikk jeg ut og sa at jeg ønsket førsteplassen.

Ingen nestlederambisjoner

– Nå må du forberede deg på kampen om førsteplassen i og med at KrFU-leder Hadle Bjuland også ønsker den?

– Hadle har gjort en kjempejobb for KrF, så jeg ønsker ham med på lista.

– Men du vil ha listetoppen?

– Ja.

– Hva om det blir kampvotering mellom dere på nominasjonsmøtet?

– Det har jeg lave skuldre for.

– Ønsker du også melde deg som kandidat for vervet som nestleder i KrF?

– Der tenker jeg at partiet har mange andre gode kandidater å velge mellom, så det har jeg ingen ambisjoner om, slår Sayed fast.

---

Dette er nominasjonskomiteens liste:

Jonas Andersen Sayed Siri Lindtveit Anne Kristin Bruns May Synnøve Rygh Børge Vassbø Bjørg Tyssdal Vebjørn Sollie Randi Laache Kielande Tom Landås Andreas Bjorland

---

Bjuland: – Må ta konsekvensene

– Jeg må ta konsekvensene av at vi begge kun stiller oss disponible til førsteplassen, sier Hadle Bjuland til Vårt Land.

KrFU-lederen, som sto på andreplass på stortingslista for Rogaland KrF i 2021, sier at han har hatt et godt samarbeid med Jonas Sayed i KrFU og i partiet i mange år.

– Men Jonas var ærlig med meg om at han var kun disponibel for førsteplassen, da var det naturlig for meg å si det samme, all den tid jeg har vært vararepresentant på Stortinget for KrF og gjort en jobb for Rogaland, sier Hadle Bjuland til Vårt Land.

EN PROSESS AV GANGEN: KrFU-leder Hadle Bjuland vil ikke svare på om det er aktuelt for ham å gå inn i KrF-ledelsen uten en stortingsplass. (Erlend Berge)

Han sier han fortsatt er motivert for å arbeide for Rogaland KrF, og for moderpartiet som han sier har «vært i en krevende situasjon over lang tid».

– Dette er bare en foreløpig innstilling. Nå skal lokallagene si sin mening, og jeg kommer til å lytte til det lokallagene sier.

– Du har også stilt deg til disposisjon for nestlederverv i KrF. Er det aktuelt for deg å gå inn i ledelsen uten en fast stortingsplass?

– Nå får vi la en prosess gå av gangen. Jeg har stilt meg disponibel til førsteplass på stortingslisten til Rogaland KrF, så nå får vi lytte til lokallagene og ta en vurdering etter det, svarer Bjuland.

Splid om støtte

I Rogaland KrF peker folk på både Sayed og Bjuland.

– Bjuland er riktig kandidat til førsteplassen. Han har utvist lederegenskaper som KrF ikke kan miste i tiden fremover, sier Øystein Stjern, som er medlem av KrFs sentralstyre.

Han får støtte av 1. nestleder i KrF Rogaland, Andreas Bjorland.

Karmøy-varaordfører og 2. nestleder May Synnøve Rygh peker derimot på Sayed.

– Han har bred appell med bakgrunn som ordfører, da for folk i hele fylket, sier hun til Vårt Land.

Hun får støtte fra tidligere partileder og nåværende stortingsrepresentant for Rogaland KrF, Olaug Bollestad.

– Jeg vil gjerne si at Jonas er kanonflink. Han har erfaring som ordfører. Det har ikke Hadle. Det er uvurderlig erfaring, sa Olaug Bollestad til Stavanger Aftenblad onsdag denne uken.

Kampen om topp-plasseringen på listen ikke vil være avgjort før nominasjonsmøtet 5. november i Rogaland KrF. Det er ventet at lokallagene som stiller der, vil være delt i synet på hvem som skal på topp.