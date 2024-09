Høyres Nikolai Astrup vil ikke ha det på seg at han både er respektløs og historieløs når han ivrer for å radikalt endre finansieringen av Den norske kirke og de andre tros- og livssynssamfunnene.

Beskyldningene ble utbasunert i Vårt Land mandag, av Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum.

Stortingsrepresentant Astrup, som sitter i Høyres programkomité, vil ha en egen kirkeskatt, slik at de som vil være medlem av et kirkesamfunn må betale en form for medlemsavgift, fortalte Vårt Land sist uke.

Forslaget, pluss noen utdypinger i VG mandag, fikk finansminister og Sp-leder Vedum til å tenne på flere plugger:

– Han er respektløs, han er historieløs. Han tar feil i alt han foreslår.

Vedum reagerer særlig på sammenligningen mellom treningsavgift på treningsstudio og medlemsavgift i Den norske kirke, forslaget om å selge lite brukte kirke, bruke kirker til andre typer arrangement, som julebord og innføre kirkeskatt.

KIRKEVENN: Finansminister og Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum ruslet tirsdag på hellig grunn på Granavollen på Hadeland, bak ham ligger søsterkirkene. (Erlend Berge)

Alle vil diskutere, bare ikke én

– Misforstår Vedum deg, eller tolker han deg konsekvent i verste mening?

– Vedum leser meg jo litt som Fanden leser Bibelen. Jeg syns det er overraskende at ikke Vedum, som jo også er landets finansminister, åpner døren på gløtt for en diskusjon om finansieringsmodellen av tros- og livssynssamfunn i Norge. For Den norske kirke selv og alle de andre tros- og livssynssamfunnene mener jo at vi bør ta en debatt om finansieringssystemet, sier Astrup til Vårt Land.

Og sender et stikk tilbake til statsråden i Finansdepartementet:

– Vi er kommet til den paradoksale situasjonen at den eneste som ikke mener at vi bør ta en diskusjon om finansieringssystemet, er Trygve Slagsvold Vedum. Man må gjerne ha en annen mening om hvordan det bør være, men alle er jo enige om at dagens system ikke er bærekraftig.

Det er ikke sånn at kirkeskatt har medført slutt på sivilisasjonen i våre nordiske naboland — Nikolai Astrup, stortingsrepresentant Høyre

Ber Vedum se til Danmark, Sverige og Finland

– Hvorfor kirkeskatt?

– Mitt forslag om en frivillig kirkeskatt er jo ikke verre enn at det praktiseres i alle våre nordiske land: Danmark, Sverige og Finland, i tillegg til en rekke andre land i Europa. Så så respektløst kan det da ikke være.

– Jeg tror nok det mest respektløse er sammenligningen mellom en medlemsgift på treningssenter og en kirkeskatt.

– Ja, og det fremgår jo av VG-artikkelen at jeg også sier at den sammenhengen kanskje ikke holder helt.

Kulturkirken Jakob avlyser alle julekonserter JULEBORD: Kulturkirken Jakob i Oslo er en konsertscene. Høyres Nikolai Astrup har også vært på julebord her, og trivdes. (Heiko Junge/NTB)

Mener kirken er villige til å få mindre

– Men det bør ikke overraske deg som Høyre-politiker at Vedum som leder i vårt fremste folkekirkeparti, som egentlig var mot å skille stat og kirke, vil opprettholde en sterk offentlig finansiering?

– Absolutt ikke. Og det er en ærlig sak. Men samtidig er det åpenbart, også for Vedum, at dagens finansieringssystem ikke fungerer etter hensikten. Også kirken selv mener jo at vi må diskutere dette systemet. Jeg har vært i debatter med Den norske kirke, og de er jo helt tydelige på at de mener at vi bør ta en diskusjon om finansieringen.

Refser han som avblåser

Nikolai Astrup, som er i mindretall i Høyres programkomité i synet på kirkefinansiering, holder fram at de andre tros- og livssynssamfunnene, som «har levd godt på en finansieringsordning som gjør at de får mer penger», også er villige til å diskutere nye ordninger.

– Så nå er vi i den situasjonen at både Den norske kirke og de øvrige tros- og livssynssamfunnene mener at dagens finansieringssystem bør endres. Men den som kanskje også burde ha en interesse i at det skjer, nemlig finansministeren, avblåser den diskusjonen.

---

Kirkefinansiering

Høyres programkomité har lagt fram utkast til nytt partiprogram.

Flertallet ønsker å «endre finansieringsordninga for tros- og livssynssamfunnene for å redusere de totale kostnadene på statsbudsjettet».

Fire komitémedlemmer går lenger, Nikolai Astrup er en av dem som vil «fjerne trosstøtten og erstatte den med en frivillig kirkeskatt, men sørge for finansiering av Den norske kirke og dens kirkebygg over statsbudsjettet».

---

– Kirkeskatt gjorde ikke slutt på sivilisasjonen

– Han sier at Norge er et rikt land, og at dette har vi råd til?

– Ja, og det blir litt tullete, særlig når du er finansminister. For han vet bedre enn de fleste at hvis vi skal tenke sånn på alle samfunnets områder, så er vi raskt i en helt annen økonomisk situasjon enn det vi er i nå.

Astrup tar sats og gir Vedum svar på tiltale:

– Det blir veldig lettvint, og litt populistisk, av en finansminister å avvise diskusjonen tvert. Det er ikke sånn at kirkeskatt har medført slutt på sivilisasjonen i våre nordiske naboland.

FÅR MILLIARDER: I år får Svenska kyrkan inn 16,2 milliarder svenske kroner fra kirkeskatten. Midlene utgjør rundt 60 prosent av kirkens samlede inntekter. (Johan Nilsson/TT/TT NYHETSBYRÅN)

Kan få et reelt medlemstall i kirken

– Men da Sverige innførte kirkeskatt, etter å ha skilt kirke og stat, gikk medlemstallet markant ned i Svenska kyrkan, for mange meldte seg ut for å slippe skatten, kan vi se noe lignende i Norge om det blir kirkeskatt?

– Det skal du ikke se bort fra. Men du får kanskje mer reelle medlemstall enn det du har med dagens system i Norge. Og realiteten der ute er jo at bruken av kirkene mange steder har gått nedover i lang, lang tid.

Jeg er helt enig med Vedum om at i kirken skal døren være høy og porten være vid — Nikolai Astrup, stortingsrepresentant Høyre

– Men hva kan lite brukte kirker brukes til?

– Jeg ser at Vedum reagerer spesielt på dette med julebord. Jeg har selv vært på julebord i Kulturkirken Jakob i Oslo. Det var Kommunaldepartementet som hadde julebordet sitt der. Men jeg hadde ikke noe med det å gjøre, utover at jeg var til stede som statsråd, og jeg følte ikke på noen måte at dette var respektløst.

Opptatt av høyde og bredde

I en sak er Høyre-politikeren og Sp-lederen helt enige:

– Jeg er helt enig med Vedum om at i kirken skal døren være høy og porten være vid. Og det må kirken selv sørge for.