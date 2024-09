Israelske styrker har ødelagt rakettfabrikk i Syria, ifølge observatørgruppe

Israelske militærmyndigheter har ikke kommentert opplysningene som også er formidlet av to amerikanske nyhetskanaler. De sier til AFP at de aldri kommenterer oppslag i utenlandske medier.

Syriske myndigheter melder at 18 personer ble drept under det intense angrepet som skal ha pågått i flere timer søndag kveld i Masyaf-området i Hama-provinsen, nordvest i Syria.

Syrian Observatory for Human Rights (SOHR), som har base i London, sier at 27 ble drept. De israelske styrkene skal ha angrepet et produksjons- og monteringsanlegg for raketter, oppført under bakken med hjelp av den iranske Revolusjonsgarden, heter det.

Omfattende angrep

– Helikoptre fløy inn flere titall israelske soldater som kom seg inn i anlegget og ødela det fullstendig, sier observatørgruppens leder, Rami Abdulrahman.

Før soldatene ble sluppet ut, hadde israelske kampfly og droner gjennomført et intenst bombardement av et separat forskningssenter for utvikling av våpen, der det arbeidet iranske eksperter, sa Rahman.

SOHR sier at angrepet varte i over tre timer. Gruppen får sine opplysninger fra et utstrakt nettverk av kilder og informanter inne i Syria

Syria har forsøkt å holde seg utenfor krigen mellom Israel og Hamas/Hizbollah som startet 7. oktober i fjor. Men Israel har i månedene som er gått, gjennomført en rekke angrep mot syriske mål.

Tilbakeslag

– Det siste angrepet synes å ha vært et kraftig tilbakeslag for Irans og Hizbollahs forsøk på å produsere mellomdistanseraketter inne på syrisk område, melder det amerikanske nyhetsnettstedet Axios.

Nyhetskanalen legger til at Iran bygget anlegget dypt inne i Masyaf-fjellene nettopp for å gjøre det umulig for israelske angrep å slå det ut. Axios melder også at de israelske soldatene tok med seg prøver av materialer de fant inne i fabrikken.

Både Syria og Iran har fordømt aksjonen på det sterkeste og kaller det et kriminelt angrep.





