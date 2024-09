Faktasjekkere: Konspirasjonsteorier og usannheter under TV-debatten

Det konstaterer nyhetsbyråene Reuters og AFP som har faktasjekket uttalelsene de to presidentkandidatene kom med i løpet av den 90 minutter lange debatten.

En av de drøyeste påstandene fra Trumps side var at «millioner på millioner» av migranter «fra mentale institusjoner og sinnssykehus» i land som Venezuela kommer til USA og begår forbrytelser.

– De tar over byer, de tar over bygninger, de tar seg inn ved bruk av vold, hevdet han.

– I Springfield spiser disse menneskene hunder, de spiser katter. De spiser kjæledyrene til folk som bor der. Det er dette som skjer i landet vår, fortsatte Trump.

Ikke belegg

Politiet og myndighetene i Springfield avviser at dette skjer, og det fins heller ikke belegg for Trumps øvrige påstand om migranter.

Statistikk fra politiet viser at det nå er mindre voldskriminalitet enn på ti år i USA.

Forskere konstaterte også nylig at andelen migranter som fengsles, er lavere enn på over 60 år, og andre forskere har tidligere slått fast at migranter begår voldskriminalitet sjeldnere enn USAs øvrige innbyggere.

Det ankom også flere ulovlige migranter til USA da Trump var president enn under forgjengeren Barack Obama.

Tidligere i år var derimot den ulovlige innvandringen rekordhøy, men siden president Joe Biden undertegnet et dekret i juni har den falt igjen.

Usann abort-påstand

Trump gjentok også påstanden om at Demokratenes syn på abort er så ekstremt at de vil tillate drap på nyfødte barn.

– Visepresidentkandidaten hennes sier at abort i niende måned er helt greit. Han sier også henrettelse etter fødsel er greit, sa Trump med henvisning til Harris' visepresidentkandidat Tim Walz.

Walz har aldri sagt noe slikt, og Harris mener kvinner må ha en grunnlovsfestet rett til abort opp til mellom 24 og 28 uker.

Hun hevdet på sin side at Trump vil innføre et nasjonalt forbud mot selvbestemt abort dersom han vinner valget, noe Trump avviser.

– Jeg undertegner ikke noe forbud, sa han og sa at han vil la det være opp til delstatene å ta stilling til dette.

Ikke rekordhøy inflasjon

Trump gjentok under debatten også påstanden om at USA aldri har opplevd høyere inflasjon enn under president Joe Biden, noe som er galt.

Inflasjonen i USA er nå på 2,9 prosent, men var rett nok oppe i 9,1 prosent i juni 2022. Heller ikke det var imidlertid noen rekord.

Både på 1920, 40-, 50-, 70- og 80-tallet opplevde USA inflasjon på over 10 prosent.

Uriktig om arbeidsledighet

Harris kom også med uriktige påstander under debatten og hevdet blant annet at USA opplevde «den verste arbeidsledigheten» siden den store depresjonen da Trump forlot Det hvite hus i januar 2021.

Ledigheten var på det meste oppe i 14,8 prosent under pandemien, men lå på 6,4 prosent da Trumps presidentperiode var omme. Den offisielle ledigheten i USA har vært høyere enn dette en rekke år siden 1930-tallet.

Harris hevdet også at Trump vil innføre en omsetningsavgift som vil ramme vanlige amerikanere.

Trump avviser dette, men bekrefter at han vil innføre minimum 10 prosent toll på alle varer fra utlandet.

Eksperter konstaterer at det til syvende og sist er forbrukerne i USA som vil måtte ta regningen for dette ved at importerte varer blir dyrere.

Israel og Ukraina

Da debatten kom inn på utenrikspolitikk, anklaget Trump blant annet Harris for «å hate» Israel.

– Dersom hun blir president, så tror jeg at Israel om to år ikke lenger kommer til å eksistere. Hele stedet vil bli sprengt i lufta, Israel vil ikke være der lenger, sa han.

Harris avviste dette kontant og viste til at hun gjennom hele sin politiske karriere har støttet Israel.

Trump hevdet også at Harris før Russlands invasjon av Ukraina mislyktes i et forsøk på å forhandle med president Vladimir Putin og Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj.

– De sendte henne for å forhandle fram en fred før denne krigen startet. De sendte henne for å forhandle med Zelenskyj og Putin. Det gjorde hun, og tre dager senere startet krigen, sa Trump.

Dette er usant. Harris møtte aldri Putin, men deltok som visepresident på en sikkerhetskonferanse i München der hun møtte Zelenskyj noen dager før den russiske invasjonen.









