Dette må du vite om debatten mellom Trump og Harris

Debatten er den første TV-overførte debatten mellom de to og den foreløpig eneste som er planlagt før valget 5. november. Den skal vare i 90 minutter, ha to reklamepauser og holdes av ABC News.

Debatten skal gå uten tilskuere og ledes av journalistene David Muir og Linsey Davis.

Før debatten leder demokratiske Harris med 47,1 prosent mot republikanske Trumps 44,3 prosent på politikknettstedet 538s sammenstilling av de nasjonale målingene.

Forskjellige målsettinger

De to kandidatene går inn i debatten med forskjellige mål for øye.

Trump vil forsøke å framstå disiplinert og roe ned sin karakteristiske bruk av fornærmelser mens han står ved siden av den første svarte, kvinnelige presidentkandidaten i USAs historie.

Harris vil forsøke å bruke det store antallet seere til å introdusere seg for amerikanerne på en måte hun ikke har vært i stand til som visepresident og har hatt kort tid til å gjøre i ukene som har gått siden hun plutselig ble presidentkandidat.

Trump er nå den eldste presidentkandidaten i landets historie, og hun har drevet valgkamp på et optimistisk og framtidsrettet budskap, i kontrast til Trumps apokalyptiske påstander om at landet er på vei mot undergangen om han ikke igjen blir valgt inn i Det hvite hus.

Harris har også blitt anklaget for å drive en vag valgkamp, basert på optimisme og samhold, men uten å legge fram konkret politikk. Søndag forsøkte hun å imøtegå kritikken ved å publisere en side med politikkforslag for flere emner, fra fagforeninger til levekostnader og helsevesenet.

Utfordrende debattstil

Samtidig må Harris, som mange før henne, forsøke å finne løsningen på hvordan man skal debattere Trump. Ekspresidentens usanne påstander kommer som regel på løpende bånd, samtidig som han elsker å komme under huden på motkandidaten.

I president Joe Bidens eneste debatt mot Trump denne valgkampen, slet han enormt med å takle republikaneren.

Trump har allerede prøvd ut en rekke kallenavn på og kommentarer om Harris i talene sine. Han uttaler gjerne navnet hennes feil, kaller henne gal og omtaler henne som en marxist.

– Det vil kreve nesten umenneskelig fokus og disiplin for å håndtere Donald Trump i en debatt, har Harris' støttespiller og samferdselsminister Pete Buttigieg sagt til CNN.

Strid om reglene

Det har vært mye om og men i forkant rundt reglene for debatten, og Trump har truet med å droppe den helt. Til slutt ble de imidlertid enige.

Det sentrale stridsspørsmålet var rundt hvorvidt den enes mikrofon skal dempes når den andre har ordet eller ei. Dette er ment å hindre avbrytelser, og tiltaket ble innført før den famøse debatten mellom Trump og Biden.

Etter den debatten mente noen analytikere at Trump kan ha tjent på regelen, fordi den hindret ham i å avbryte Biden om han ble opphisset, noe som ifølge analytikerne gjorde at han framsto mer rolig og besinnet enn vanlig.

Harris' valgkampstab ønsket å skru mikrofonene på igjen i debatten på ABC, men den opplyste i forrige uke at den gikk med på de foreslåtte reglene.

Slik foregår debatten

Foruten de dempede mikrofonene, er det klart at kandidatene ikke får holde innledninger eller ha med seg skrevne notater.

Kun debattlederne får stille spørsmål, og kandidatene får ingen informasjon i forkant om temaer eller spesifikke spørsmål. De får to minutter til å svare på hvert spørsmål, før motkandidaten får to nye minutter til å svare.

Deretter vil det være ytterligere ett minutt for «oppfølging, oppklaring eller svar», heter det i reglene.

De får begge to en penn, en skriveblokk og en flaske vann. De får ikke snakke med staben sin i reklamepausene.

Mot debattens slutt får kandidatene to minutter hver til å komme med en sluttreplikk. Det er avgjort via et virtuelt myntkast at Trump får siste ord.

Om det ikke blir flere debatter mellom Trump og Harris, er visepresidentdebatten mellom Demokratenes Tim Walz og republikanske J.D. Vance 1. oktober den eneste andre gjenstående debatten i valgkampen.





