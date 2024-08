Kirke forsøkt påtent: – Heldigvis var ingen tilstede

En mann er pågrepet etter to branntilløp i Drammen, melder NTB. Mannen skal være i 40-årene, og politiet mistenker at han står bak de to brannene. Det var Drammens Tidende som omtalte saken først.

– Politiet har pågrepet en person som vi mistenker for å stå bak de to brannene, skriver operasjonsleder Victoria Hillveg i Sørøst politidistrikt i politiloggen.

Den ene brannen skal ha vært ved Filadelfiakirken i byen.

Jarle Waldemar er hovedpastor i kirken. Ifølge ham skal en person ha kastet en flaskelignende gjenstand mot døren til kirken.

DØRA: Det er tydelige merker på døren etter branntilløpet lørdag. (Simon V Waldemar)

– Det var heldigvis ingen til stede, og kirken var tom da det skjedde, forteller Waldemar til Vårt Land.

Han sier den pågrepne var en kjenning av politiet.

– Brannalarmen gikk og både politi og brannvesenet var raskt til stede, sier pastoren