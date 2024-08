Onsdag kveld var sentralstyret i KrF samlet digitalt til sitt første møte siden Olaug Bollestads dramatiske avgang som partileder torsdag 22. august.

Nå var sentralstyret trommet sammen igjen for diskutere veien videre og avgjøre om partiets planlagte landsstyremøte i slutten av september skal fremskyndes.

– I kveld har KrFs sentralstyre hatt et godt møte hvor vi har diskutert prosess for veien videre for KrF. Vi har vedtatt at vi innkaller landsstyret til møte 16. september, skriver partileder Dag Inge Ulstein i en epost fire timer etter møtestart.

Landsstyret skulle egentlig møtes 27. september, men fremskynder møtet sitt med elleve dager. Det er bare landsstyret som kan beslutte å kalle inn til et ekstraordinært landsmøte for å velge ny partileder, slik mye tyder på at partiet til slutt vil lande på å gjøre.

Flere nøkkelpersoner i partiet signaliserer i samtaler med Vårt Land at partiet trenger å avklare lederspørsmålet før de går inn i stortingsvalgåret 2025.

Også partiprofiler rundt om i landet har tatt til orde for dette i media.

– Et samlet sentralstyre anbefaler landsstyret å kalle inn til et ekstraordinært landsmøte i forbindelse med KrFs landskonferanse i slutten av januar, sier Ulstein.

KrFs landskonferanse er planlagt til 25. og 26. januar 2025.

Derfor tar det tid å kalle inn til landsmøte

Selv om landsstyret skulle ønske å få enda større fortgang enn det Ulstein legger opp til, kan partiets egne regler gjøre at det ikke blir mulig å kalle inn til et landsmøte før sent i høst.

Ifølge KrFs lover må en innkalling til landsmøte sendes ut senest én måned før møtet.

Fylkeslagene i partiet må dessuten velge nye landsmøtedelegater, siden KrF nylig har vedtatt en ny sammensetning av landsmøtene sine – styrkeforholdet mellom fylkene har blitt justert.

En slik prosess vil ventelig også kreve én måneds varsel. Dermed kan et ekstraordinært landsmøte fort måtte vente til helt sent på høsten.

Oppsiktsvekkende oppgjør

Vårt Land avslørte 21. august hvilke anklager som finnes i varselet mot Olaug Bollestad.

Hun er sykmeldt fram til 31. august og har ikke ønsket å uttale seg i Vårt Lands artikler til nå.

Men 20. august avslørte Vårt Land imidlertid at Bollestad kom med oppsiktsvekkende anklager mot sine to nestledere, Dag Inge Ulstein og Ida Lindtveit Røse, samt generalsekretær Ingunn E. Ulfsten i et sentralstyremøte 6. august.

Hun anklaget dem for å forsøk på å presse henne til å gå av som partileder og å takke nei til gjenvalg. Ulstein, Røse og Bollestad svarte i en uttalelse sammen med stortingsrepresentant Kjell Ingolf Ropstad at de ikke kjente seg igjen i bildet som ble tegnet.