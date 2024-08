Olaug Bollestad trekker seg som KrF-leder

Det kunne Vårt Land erfare ni minutter før partiets pressekonferanse klokken 23:20 torsdag kveld.

– Dette har i dag vært et langt og viktig møte i sentralstyret for KrF. Etter en egen vurdering om hva som er til partiets beste, har jeg valgt å ga av som leder, sa Olaug Bollestad til et samlet pressekorps i KrFs kontorer i Oslo sentrum.

Hun var tydelig på at hun fortsatt var sykemeldt, og at hun hadde møtt sentralstyret på torsdagens møte og på 6. august på tross av dette.

– Det er godt for meg å kunne si til dere at dette er et eget valg, og ikke noe jeg er blitt bedt om av sentralstyret, sa Bollestad.

Resultatet kommer etter et ekstraordinært sentralstyremøte som varte i godt over syv timer, mens et stadig minkende pressekorps ventet i regnet utenfor KrFs kontorer i Nedre Vollgate i Oslo sentrum.

– Ledelsen har forsøkt å finne en løsning, uten å ha lykkes, sa Bollestad.

Hun avsluttet med å si at hun planla å komme tilbake til Stortinget. Bollestad besvarte ingen spørsmål fra pressen før hun forlot pressekonferansen.

OVERTAR: Dag Inge Ulstein overtar som leder for KrF. Andre nestleder Ida Lindtveit Røse svarte at det er opp til valgkomiteen og partidemokratiet hvem som blir partiets leder på lang sikt. (Andreas W. H. Lindvåg)

Ulstein overtar som leder

– Vi er lei oss for at vi har havnet i denne situasjonen, sa nestleder Dag Inge Ulstein da han møtte pressen sammen med 2. nestleder Ida Lindtveit Røse, etter at Bollestad hadde forlatt rommet.

Ulstein fikk flere spørsmål om Bollestad hadde blitt presset til å gå av, eller om noen hadde oppfordret henne til å fortsette. Han gjentok at avgangen var Bollestads avgjørelse, også når han ble spurt om Bollestad selv ønsket å fortsette.

– Jeg trer inn fra å være fungerende til å bli partileder når hun trer av, sa Ulstein på spørsmål om hvem som skal lede partiet fremover.

Partiet har ikke diskutert når det blir landsstyremøte for å velge frem en ny, langsiktig partileder.

– Dette er en veldig krevende situasjon for partiet. Olaug har fattet sin beslutning og det er en beslutning jeg har respekt for, sa partiets andre nestleder Ida Lindtveit Røse. Hun ønsket ikke å svare på spørsmål om hun var aktuell som en fremtidig leder av partiet.

På spørsmål om partiledelsen fikk kritikk i sentralstyremøtet for måten de hadde håndtert situasjonen rundt varselet og Olaug Bollestads situasjon, svarte Dag Inge Ulstein at han ikke ville kommentere det som hadde foregått i møtet.

Ulstein svarte også på spørsmål om varselet mot Bollestad, og om det ville bli behandlet nå som hun har trukket seg.

– Varselet er vi ikke en del av å behandle, men vi er trygg på at det blir behandlet på de formelle måtene det skal bli behandlet på, sa Ulstein.

VENTET: Vårt Land kunne erfare at Olaug Bollestad trekker seg som partileder av KrF mens et samlet pressekorps fortsatt ventet på å slippe inn til KrFs lokaler i Oslo sentrum. (Ragnhild Grongstad)

Stor uro

Det har vært lite ro å finne for ledelsen og sentralstyret i KrF etter at Vårt Land avslørte at partiet behandlet et varsel mot partileder Olaug Bollestad.

Onsdag denne uken kunne Vårt Land også fortelle hva varselet inneholdt. Bollestad ble anklaget for mistenkeliggjøring, baksnakking og utfrysing av tre ansatte i KrFs stortingsgruppe.

– Det er mulig å argumentere for at det varslerne kritiserer Bollestad for ikke bør være vanlig i norsk arbeidsliv, selv om det er vanlig i partipolitikken, skrev Vårt Lands kommentator Emil André Erstad etter at anklagene ble kjent.

Ordførere og grasrot har etterlyst informasjon om behandling av varselet, og mange frykter at uroen vil gjøre langvarig skade på et parti som er forberedt på å kjempe mot sperregrensen i stortingsvalget i 2025.

– Dette er bare trist, og særlig trist er det at de involverte ikke klarer å snakke sammen, sa Tarjei Andreas Draugedal, KrF-ordfører i Kviteseid, da Vårt Land snakket med ham onsdag formiddag.

Blir takket

– Tusen takk for samarbeidet, kjære Olaug, skriver Høyres partileder Erna Solberg på Facebook.

Hun var statsminister da Bollestad og Kjell Ingolf Ropstad vant gjennom på et dramatisk landsstyremøte i KrF, hvor partiet valgte å gå inn i regjering sammen med Høyre, Venstre og Fremskrittspartiet.

Bollestad var senere landbruksminister, og barne- og familieminister i Erna Solbergs regjering. Solberg skriver at hun håper Bollestad husker de mange menneskemøtene hun har hatt i sitt virke i politikken.

– Jeg kjenner selvfølgelig ikke til prosessen i KrF de siste ukene, men jeg respekterer avgjørelsen om å gå av. Selv kommer jeg uansett til å savne en sprudlende, engasjert og morsom dame som partilederkollega, skriver Solberg.