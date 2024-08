KrF avholder sentralstyremøte om veien videre etter Bollestad-exit

Det får Vårt Land bekreftet av KrF.

– Vi skal ha et digitalt sentralstyremøte i morgen kveld for å stake ut veien videre, sier generalsekretær Ingunn E. Ulfsten til Vårt Land.

NRK omtalte sentralstyremøtet først.

Torsdag 22. august trakk Olaug Bollestad seg som KrF-leder etter ti dramatiske dager etter at Vårt Land avslørte at partiet hadde mottatt et varsel om hennes lederstil.

Ordknapp om mulig ekstraordinært landsmøte i KrF

Avgjørelsen falt på et over syv timer langt sentralstyremøte på partiets landskontor i Oslo og etterlot partiorganisasjonen i sjokk.

Nå må KrF stake ut den videre prosessen for å velge ny partileder.

Deriblant om valget skal skje på det ordinære landsmøte til våren eller om det skal kalles inn til et ekstraordinært landsmøte tidligere.

– Vil spørsmålet om et ekstraordinært landsmøte være et tema?

– Jeg kan ikke si noe om temaene, men det kommer vi tilbake til etterpå.

Etter møtet vil pressen bli orientert om beslutningene fattet der, ifølge Ulfsten.