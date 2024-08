Varsel mot KrF-leder Olaug Bollestad

Vårt Land får opplyst fra sentrale kilder i KrF at partiet har mottatt et skriftlig varsel mot sin leder, Olaug Bollestad. KrF-lederen har blitt forelagt varselet.

Vårt Land erfarer at varselet anklager Bollestad for å ha en problematisk og kritikkverdig lederstil.

Varselet skal gjelde hennes behandling av flere personer i KrFs apparat.

På et annet sentralt hold i KrF motsetter man seg derimot at Bollestad skal ha en problematisk lederstil. Der fremholdes det at bildet skal være mer nyansert.

Sykmeldt Bollestad vil ikke kommentere

Vårt Land har forelagt Olaug Bollestad påstandene i denne artikkelen. Via partiets pressesjef skriver Bollesrad at hun er sykmeldt og ikke har noen kommentarer.

KrF-lederen har vært sykmeldt siden juni. Varselet mot henne skal ikke inneholde anklager om lovbrudd, eller seksuell trakassering.

Det er generalsekretær Ingunn E. Ulfsten som i kraft av sin stilling har ansvar for å håndtere varsler i KrF. Hun skriver til Vårt Land at hun ikke kommenterer nå.

Sentralstyret skal være orientert om det har kommet en sak på bordet om Olaug Bollestad.

FUNGERENDE TOPPSJEF: 1. nestleder Dag Inge Ulstein på plass under KrFs partitime i Arendal onsdag ettermiddag. Han fungerer som partileder i Olaug Bollestads fravær. (Erlend Berge)

Har skapt bølger i toppen: Skal ha påvirket Ulsteins farvel

Saken skal ha skapt bølger i KrF-ledelsen.

Fra ett hold hevdes det at varselet og bekymringsmeldingene har skapt en knute på tråden mellom Olaug Bollestad og hennes nestleder, Dag Inge Ulstein.

Andre sentrale kilder Vårt Land har snakket med tar ikke så hardt i, men bekrefter at nestleder Ulstein skal ha tatt opp problematikken direkte med Bollestad.

Det skal ikke ha blitt tatt godt imot av partilederen, hevder én kilde. Andre nøyer seg med å påpeke at Ulstein har hatt en ekstra belastning ved at han som 1. nestleder har tatt opp vanskelighetene med Bollestad.

Dette skal ha medvirket til at Ulstein valgte å takke nei til gjenvalg på Stortinget og som nestleder, blir Vårt Land fortalt fra ulikt hold.

Han ønsker ikke å kommentere situasjonen.

Vårt Land har også snakket med enkelte i KrFs apparat, som klar gir uttrykk for at det ikke skal være noen konflikter mellom Bollestad og andre i ledelsen.

GENERAL: Ingunn E. Ulfsten er øverste sjef for KrFs administrative partiapparat. Også hun var med for å møte partifeller under KrFs partitime i Arendal. (Erlend Berge)

Har pågått over måneder

Dramatikken rundt Bollestads lederstil skal ha pågått over måneder, opplyser flere kilder.

Nå skal det være anspent mellom flere i KrFs sentrale apparat og Bollestad.

Olaug Bollestad er sykmeldt fram til 31. august. Hun har vært sykmeldt siden før sommeren.

Vårt Land er kjent med at Bollestads fravær vekker uro og nervøsitet i KrF, som står overfor en skjebnesvanger valgkamp og et avgjørende arbeid med nytt partiprogram.

Sentralt i partiet hersker det stor usikkerhet på om hvorvidt Bollestad kommer tilbake på jobb 31. august.

INNTOK TOPPEN: Høsten 2021 ble Olaug Bollestad klappet inn som KrFs nye partileder. Dag Inge Ulstein ble på sin side valgt til ny 1. nestleder. (Erlend Berge)

Avviser pinse-kobling

Vårt Lands avsløring kommer etter at Dagens sjefredaktør, Vebjørn Selbekk, mandag publiserte en kommentar hvor han skriver at relasjonen mellom Olaug Bollestad og generalsekretær Ingunn E. Ulfsten er «preget av tillitsproblemer».

Dagen-redaktøren trekker fram var nestleder Dag Inge Ulstein som ønsket å få Ingunn E. Ulfsten inn i rollen som ny generalsekretær, og poengterer at «de to har kjennskap til hverandre fra før gjennom pinsebevegelsen, som de begge er en del av».

Flere av Vårt Lands kilder avviser bestemt at koblingen Ulfsten og Ulstein har til pinsebevegelsen er en del av konflikten i KrF-ledelsen.

KrF-general har ansvar for varsler

Snarere skal den alvorlige situasjonen i KrFs toppsjikt bunne i forholdene rundt lederstilen til Olaug Bollestad, som det altså foreligger et varsel om.

Men som generalsekretær har Ingunn E. Ulfsten ansvar for å håndtere varsler og arbeidsforhold i KrFs organisasjon.

Dette skaper etter det Vårt Land forstår utfordringer mellom henne og Bollestad.

Formelt skal varselet dreie seg om brudd på KrF etiske retningslinjer. De knesetter blant annet partiets forventninger til personer med lederverv.