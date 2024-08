Tidligere KrF-leder Hareide skryter av Bollestad

Hareide sier til VG at mange har kommet bort til han og sagt at Olaug Bollestad er en person de synes det er lett å bli glad i, og som de synes har vært et friskt pust i politikken.

– En politiker som de lett har kunnet forholde seg til, sier Hareide etter at Bollestad torsdag trakk seg som KrF-leder.

Avgjørelsen ble kjent etter et over seks timers langt møte i KrFs sentralstyre etter de siste ukenes rabalder i KrF. Tre ansatte i KrF skal ha sendt et skriftlig varsel der de blant annet anklager partilederen for å ha en kritikkverdig lederstil.

– Jeg synes naturlig nok at det på vegne av partiet at dette er trist, sier Hareide, som presiserer at han kun har fulgt saken gjennom mediene.

– Jeg kjenner ikke bakgrunn for beslutningen, eller hva som har skjedd i denne saken, sier Hareide.

Hareide er i dag administrerende direktør i Norges Rederiforbund.