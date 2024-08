Slik er anklagene om utfrysing, baksnakking og mistenkeliggjøring i Bollestad-varselet

Vårt Land kan nå avsløre hvilke anklager som finnes i varselet mot Olaug Bollestad.

Som tidligere Vårt Land har omtalt, dreier varselet seg om brudd på KrFs etiske retningslinjer og anklager Bollestad for å ha en kritikkverdig lederstil.

Vårt Lands avsløring om varselet mot Bollestad slo ned som en bombe under Arendalsuka 14. august.

Siden har nesten hele partiet vært i villrede og spurt seg selv hva varselet egentlig dreier seg om. Nå kan Vårt Land bringe nøkkelmomenter i varselet.

Varselet er ikke ferdig behandlet av KrF. Olaug Bollestad har fått varselet tilsendt for såkalt kontradiksjon, altså for å få mulighet til å svare på anklagene.

Vårt Land har forelagt Olaug Bollestad brorparten av denne artikkelen. Hun skriver at hun er sykmeldt og ikke har en kommentar. KrF-lederen er sykmeldt fram til 31. august.

Mistillit og utfrysing – dette er anklagene

Varselet mot Olaug Bollestad går punktvis til verks i å bygge opp en anklage og et overordnet bilde av hvordan partilederens oppførsel har påvirket ansatte over tid. Varslerne er ansatte i KrFs stortingsgruppe.

Mistro: Varslerne mener Bollestad er mistenksom og mistror intensjonene deres når de forsøker å gjøre jobben sin.

Varslerne mener Bollestad er mistenksom og mistror intensjonene deres når de forsøker å gjøre jobben sin. Utfrysing: Ifølge varselet skal Bollestad ha snakket om at hun ønsker motstand fra sine ansatte. Varslerne opplever det derimot som at hun reagerer negativt og at de blir frosset ut i kortere eller lengre perioder.

Ifølge varselet skal Bollestad ha snakket om at hun ønsker motstand fra sine ansatte. Varslerne opplever det derimot som at hun reagerer negativt og at de blir frosset ut i kortere eller lengre perioder. Ustabil: Varslerne opplever Bollestad som en ustabil leder som de aldri vet hvor de har. Slik de opplever henne, kan hun den ene dagen være veldig blid, den andre dagen irettesette uten forvarsel, og den tredje dagen ringe dem følelsesladet utenfor arbeidstid om personlige tema.

Varslerne opplever Bollestad som en ustabil leder som de aldri vet hvor de har. Slik de opplever henne, kan hun den ene dagen være veldig blid, den andre dagen irettesette uten forvarsel, og den tredje dagen ringe dem følelsesladet utenfor arbeidstid om personlige tema. Spekulerer om sykefravær: Varslerne mener Bollestad sår tvil om ansattes sykmeldinger er reelle i samtaler med andre enn den sykmeldte.

Varslerne mener Bollestad sår tvil om ansattes sykmeldinger er reelle i samtaler med andre enn den sykmeldte. Baksnakking: Varslerne hevder at partilederen baksnakker sine egne ansatte og reagerer på at hun irettesetter partifeller i felles fora.

Varslerne hevder at partilederen baksnakker sine egne ansatte og reagerer på at hun irettesetter partifeller i felles fora. For mye ansvar: Varslerne opplever at Bollestad gir uklare tilbakemeldinger om politiske saker og opplever at et stort politisk ansvar lempes over på ansatte.

Varslerne opplever at Bollestad gir uklare tilbakemeldinger om politiske saker og opplever at et stort politisk ansvar lempes over på ansatte. Meldinger utenfor arbeidstiden: Varslerne opplever at Bollestad melder dem langt utenfor normalarbeidstid med en forventning om at det som meldes om skal tas tak i fort.

I sum tegnes et bilde av en kaotisk leder og arbeidshverdag, der ansatte vegrer seg for å ta opp vanskelig tematikk.

Torsdag denne uken er det duket til et sentralstyremøte i KrF, som ventelig vil få mye å si for veien videre med varselet.

Dramatisk bakteppe: Bollestad med anklager i toppmøte

Tirsdag avslørte Vårt Land at Olaug Bollestad tok et oppsiktsvekkende oppgjør med nestlederne Dag Inge Ulstein og Ida Lindveit Røse, samt KrFs generalsekretær Ingunn E. Ulfsten, på et sentralstyremøte 6. august.

KrF-lederen skal ha møtt kraftig motstand, erfarte Vårt Land. Nestlederne, generalsekretæren og stortingsrepresentant Kjell Ingolf Ropstad rykket samme kveld ut med en uttalelse om at de ikke kjente seg igjen fremstillingen.