Abortloven får kritikk fra Sp – men støtte fra opposisjonen

– Dette er en historisk dag for å styrke kvinners rett til selvbestemt abort. Jeg er stolt over kampen den norske kvinnebevegelsen har tatt for å løfte dette som en viktig sak for å styrke kvinners menneskerettigheter, skriver SVs nestleder Marian Hussein i en epost til NTB.

Hennes parti er uansett ventet å stemme for den nye abortloven. Det er også Rødt, Venstre og MDG, men her er reaksjonen mer avmålt.

– Steg i rett retning

– I dag tar vi et steg i rett retning, og det skal vi takke kvinnebevegelsen for. Men vi gir oss ikke her. Så lenge nemndene eksisterer, blir kvinner fortsatt tvunget til å be staten om lov for å ta abort, sier Rødt-stortingsrepresentant Seher Aydar.

– Dette er en stor dag for likestillingen. Full kvinnefrigjøring fordrer at vi damer bestemmer over egen kropp og eget liv, også i vanskelige dilemmaer, sier MDGs Une Bastholm.

Norske Kvinners Sanitetsforening (NKSF) er svært fornøyd med forslaget.

– Det blir ikke flere aborter av å utvide selvbestemmelse. Det viser tydelig at kvinner tar de beste valgene for sin kropp og liv. Vi trenger ikke nemndenes overformynderi, sier generalsekretær Malin Stensønes.

Sp-statsråd går hardt ut mot egen regjering

– Jeg håper at flest mulig stemmer i tråd med partiprogrammet, men jeg har respekt for at dette er en samvittighetssak, sa barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) fredag.

Hun er en av flere i Senterpartiet som reagerer sterkt på at grensa for selvbestemt abort flyttes fra tolvte til 18. uke i forslaget. Partiets statsråder tok dissens mot dette punktet, og stortingsrepresentantene deres er fristilt i Stortinget. Det gjelder også Fremskrittspartiet.

– Frps stortingsrepresentanter er fristilt i spørsmålet om abort, partiet har altså ikke et nedfelt standpunkt i vårt partiprogram i dette spørsmålet. De fleste hos oss er nok fornøyd med dagens regelverk, mens noen andre ønsker utvidelse til 18 uker, sier Frps Morten Wold.

Nesten en tredel er fristilt

Dermed er til sammen 49 av 169 representanter – eller drøyt 29 prosent av Stortinget – fristilt i saken. Ap, SV, Rødt, Venstre og MDG ventes å stemme for og har til sammen 80 representanter.

Arbeiderpartiets ungdomsparti – AUF – sier dagens abortforslag aldri ville kommet på banen uten at de hadde presset på for en utvidelse til uke 18 under Aps landsmøte for tre år siden.

– Dette er en stor merkedag for norsk likestillingspolitikk, og som leder av AUF er jeg stolt av å se hvordan vår kamp for en utvidet abortlov nå er offisiell politikk fra Arbeiderpartiet i regjering, sier leder Astrid Hoem.

Kristelig Folkeparti er imot regjeringens forslag og kaller det en radikal utvidelse av abortloven.

– Jeg er dypt skuffet over at regjeringen går imot fagmiljø og utvalgets anbefaling på fosterantallsreduksjon. Norge risikerer nå å bli et av de mest liberale landene på fosterreduksjon. Fosterreduksjon er krevende etisk, medisinsk og juridisk, sier nestleder Ida Lindtveit Røse.

Høyre avventer

– Jeg skulle ønske at jeg kunne si at det kom som en overraskelse at Senterpartiet forsøker å stikke kjepper i hjulene for norsk kvinnekamp. Men dette føyer seg dessverre inn i en lang rekke av saker hvor Senterpartiet vil ta Norge bakover i stedet for framover, sier Venstre-leder Guri Melby.

Høyres Sandra Bruflot sier stortingsgruppa skal diskutere forslaget fra regjeringen før de beslutter hva de gjør, og at de ikke kan slå fast om de skal fristille sine stortingsrepresentanter.





