Vårt Land erfarer: Regjeringen fjerner forbud mot selvbestemt tvillingabort

Det erfarer Vårt Land. Dermed går Støre-regjeringen mot anbefalingen til et knapt flertall i Abortutvalget det selv satt ned: frede dagens lovbestemmelse om fosterantallsreduksjon.

Fredag legger Jonas Gahr Støre sin Ap/Sp-regjering fram sitt historiske forslag til ny abortlov. Der går regjeringen inn for å utvide grensen for selvbestemt abort til uke 18, men Sp tar dissens. DN omtalte dette først. Også NRK har bekreftet at forslaget kommer fredag.

Vårt Land kan nå bringe nye opplysninger om lovforslaget:

Regjeringen reverserer det Arbeiderpartiet mener er en innstramming fra Erna Solbergs regjeringstid: KrF sitt gjennomslag om å forby kvinner å avgjøre selv før 12. svangerskapsuke at de ønsker fosterantallsreduksjon (også kjent som tvillingabort).

Hele Senterpartiets statsrådslag vil ta dissens – inkludert utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim. Fra før av er det offentlig kjent at hun personlig støtter en utvidelse til uke 18. Sp sitt partiprogram sier derimot uke 12.

---

Fosterantallsreduksjon

«En prosedyre i et svangerskap med to eller flere fostre, der man avslutter utviklingen av et eller flere fostre mens et eller flere fostre lever videre».

Folkelig kjent som tvillingabort.

---

Detaljer fortsatt ukjent om fosterantallsreduksjon

Vårt Land kjenner ikke til detaljene i hvordan regjeringen vil innrette nye lovformuleringer om fosterantallsreduksjon.

Men nå foreslår regjeringen altså å reversere endringen i abortloven som KrF fikk gjennomslag for i Solberg-regjeringen i 2019: tvillingabort skal bare «kunne foretas etter tillatelse fra en abortnemnd».

Hurdalsplattformen til Støre-regjeringen omtaler ikke fosterantallsreduksjon. Ap går i sitt partiprogram inn for å «reversere alle innskrenkninger som er gjort i abortloven de siste årene». Sp omtaler ikke «tvillingabort» i sitt program.

---

Den politiske historien

Før 2016 ble det oppfattet som rettslig uklart om gravide hadde rett til fosterantallsreduksjon på lik linje med abort før utgangen av tolvte svangerskapsuke.

Helsedirektoratet ba derfor i Helsedepartementet om en avklaring på om det skulle anses som abort i rettslig sammenheng.

I 2016 avga lovavdelingen i Justisdepartementet en tolkningsuttalelse: Fosterantallsreduksjoner anses som abort, og er regulert av abortloven.

Kilde: Abortutvalgets NOU

---