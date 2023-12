Flertall i Abortutvalget vil frede KrF-Ropstads abortseier

– Et flertall i salen støtter å gjøre Kjell Ingolf Ropstads «klarer du en, så klarer du to» om til lovtekst. En håndfull kvinner blir gjort til symbol i konservative krefters kamp.

Det sa Ingvild Kjerkol (Ap), som i dag er helseminister, fra Stortingets talerstol i 2019 da de borgerlige flertallspartiene og brorparten av Sp vedtok å fjerne kvinners adgang til selvbestemt tvillingabort.

14. desember i år kom Abortutvalget, som Kjerkol selv satte ned, med sine anbefalinger til endringer i abortloven. Der går et flertallet, med én stemmes overvekt, inn for å bevare lovverket som Kjerkol kritiserte så hardt i 2019.

Vårt Land har kontaktet nøkkelfolk i KrF, Høyre og Ap for å spørre:

Hvordan står den kraftige kritikken Kjell Ingolf Ropstad (KrF) og Erna Solberg (H) fikk for lovendringen om fosterantallsreduksjon seg i ettertid?

Og hvordan vil Arbeiderpartiet forholde seg til anbefalingen fra utvalget partiet selv satt ned?

---

Fosterantallsreduksjon

«En prosedyre i et svangerskap med to eller flere fostre, der man avslutter utviklingen av et eller flere fostre mens et eller flere fostre lever videre».

Folkelig kjent som tvillingabort.

Før 2016 ble de rettslige rammene for slike aborter oppfattet som uklare, særlig om gravide hadde rett til fosterantallsreduksjon på lik linje med abort før utgangen av tolvte svangerskapsuke.

Helsedirektoratet ba derfor i Helsedepartementet om en avklaring på om fosterantallsreduksjon skulle anses som abort i rettslig sammenheng.

I 2016 avga lovavdelingen i Justisdepartementet en tolkningsuttalelse: Fosterantallsreduksjoner anses som abort, og er regulert av abortloven.

Kilde: Abortutvalgets NOU

---

Abortutvalet legger fram sin rapport MOTTAR: Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) mottar abortutvalgets rapport 14. desember. Utvalget er ledet av Kari Sønderland. (Heiko Junge/NTB)

Forhistorien: «Klarer du én, klarer du to» og retningsstrid

Den harde abortdebatten i 2019 hadde et bakteppe: Under KrFs retningsstrid høsten 2018, fridde Høyre-leder Erna Solberg til partiet ved å åpne for endringer i abortloven hvis de gikk inn i regjeringen hennes.

Da KrF deretter fikk gjennomslag for å fjerne selvbestemt tvillingabort i regjeringsavtalen i 2019, vakte det kraftige reaksjoner at Kjell Ingolf Ropstads sa i en debatt at «hvis du klarer å bære fram ett barn, så klarer du to også». Ropstad beklaget, men sitatet heftet ved den daværende KrF-lederen.

Og da stortingsflertallet senere samme år vedtok å endre abortloven slik at tvillingabort bare skal «kunne foretas etter tillatelse fra en abortnemnd», sto representanter fra Ap og SV i kø for å refse Høyre og KrF:

– Noen ofrer kvinners rettigheter for å kjøre i svarte regjeringsbiler, sa for eksempel Masud Gharahkhani (Ap), som i dag er stortingspresident.

Lovendringen om tvillingabort var første endring av abortloven siden 1978. Da hadde man ikke teknologi som muliggjorde fosterantallsreduksjon, og det var derfor ingen særskilt bestemmelse for dette i abortloven.

Dette sier Abortutvalget om tvillingabort

Fire år etter turbulente 2019, få uker før jul i år, kom altså NOU-utredningen fra Støre-regjeringens abortutvalg.

Mest oppmerksomhet har det store flertallet i utvalget for å utvide grensen for selvbestemt abort fra 12. til 18. svangerskapsuke vakt.

At et flertall på 7 av 13 i samme utvalg anbefaler å videreføre KrF og Høyres omdiskuterte lovverk og vilkår for tvillingabort, har derimot knapt fått omtale.

Et samlet abortutvalg mener at det er «vesentlige forskjeller mellom ordinær abort og fosterantallsreduksjoner».

Flertallet vektlegger at graviditeten ikke avbrytes ved tvillingabort, og at risiko er større for gjenværende foster og for kvinnen.

Mindretallet på seks mener derimot at det er medisinsk forsvarlig og riktig å gi kvinnen siste ord om tvillingabort ut 14. svangerskapsuke.

---

Vil ha obligatorisk veiledning

Abortutvalget går samlet inn for obligatorisk veiledning for kvinner som ønsker fosterantallsreduksjon.

Utvalget mener også at en fostermedisiner alltid må delta ved nemndbehandling av tvillingabort. Alle søknader bør behandles av én spesialisert abortnemnd.

---

KrF landsstyre KREVENDE: KrF-leder Olaug Bollestad sier at spørsmålet om tvillingabort er etisk krevende. – Fordi det åpner for at antall foster i seg selv skal gi adgang til abort. (Erlend Berge)

Hva sier KrF i dag?

Vårt Land har spurt Kjell Ingolf Ropstad om en kommentar til at «et flertall i Abortutvalget vil frede tvillingabort-seieren du personlig og KrF fikk hard medfart for i 2019»

Han viser til partileder Olaug Bollestad, som sitter i Stirtingets helse- og omsorgskomité.

– Hvordan står kritikken mot Ropstad og KrF i 2019 seg i lys av flertallet i Abortuvalgets anbefaling?

– Da KrF fikk gjennomslag for å presisere abortlovens regelverk om fosterreduksjon, ble det mye reaksjoner. Det vekket mye følelser i mange, men vi mener vårt ståsted var riktig og hadde en god helsefaglig begrunnelse. Også fagmiljøene etterspurte en klargjøring av regelverket, svarer Bollestad.

Hun sier KrF også var bekymret for at utlendinger skulle komme til Norge for å få tvillingabort, «fordi Norge tolket regelverket mer liberalt enn andre europeiske land med en ellers liberal abortlov».

– Jeg mener vi har fått på plass forsvarlige rammer. Spørsmålet om tvillingabort er etisk krevende, fordi det åpner for at antall foster i seg selv skal gi adgang til abort. Dessuten er det risiko forbundet med et slikt inngrep, ikke minst for det fosteret som blir værende igjen, sier Bollestad.

---

Ikke et vanlig inngrep

Fra 2017 til 2022 ble det utført pluss/minus 20 fosterantallsreduksjoner i året.

Et mindretall av disse skyldtes en medisinsk tilstand ved et foster.

Kilde: Statistikk gjengitt i Abortutvalgets NOU

---

Kommende utredning fra abortutvalget PROGRAMMET: I partiprogrammet vårt står det at vi ikke skal ha nemndbehandling for fosterantallsreduksjon, opplyser Kamzy Gunaratnam (Ap). (Sindre Deschington)

Hva gjør Ap? Vil ikke avklare nå

«Vi skal nå studere begrunnelsen nøye og det er viktig med høringen. Men i partiprogrammet vårt står det at vi ikke skal ha nemndbehandling for fosterantallsreduksjon», skriver Kamzy Gunaratnam.

Stortingsrepresentanten fra Oslo har er talsperson for kvinnehelse og holder i abortloven for Ap på Stortinget.

Vårt Land har bedt om en kommentar fra Høyre-leder Erna Solberg, som torsdag ettermiddag ikke hadde besvart forespørselen.

I 2019 forsvarte hun KrFs tvillingabort-seier i Granavolden-avtalen i en debatt på NRK:

– Vi er det eneste landet i Europa som har åpning for at du før uke 12 kan abortere ett av tvillingene, hvis fosteret er friskt. Det jeg synes er spesielt, for i de fleste land er det forbudt fordi det har noen store etiske problemer ved seg.