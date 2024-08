Vårt Land erfarer Bollestads oppgjør fra flere kilder.

Onsdag 14. august avslørte Vårt Land at KrF hadde mottatt et varsel mot sin egen partileder, Olaug Bollestad.

Nå kan Vårt Land avsløre at Olaug Bollestad holdt en oppsiktsvekkende forsvarstale i et sentralstyremøte én uke i forveien, tirsdag 6. august.

Foran KrFs fremste tillitsvalgte anklaget Bollestad nestlederne Dag Inge Ulstein og Ida Lindtveit Røse, og generalsekretær Ingunn E. Ulfsten, for å regissere hennes avgang som KrF-leder.

Anklagene skal ha fått kraftig motstand fra andre som var til stede på møtet, erfarer Vårt Land.

Anklaget Ulstein, Røse og Ulfsten for press om å gå av

Vårt Land får bekreftet fra flere kilder at Bollestad anklaget nestlederne for å ha forsøkt å presse henne til å gå av som partileder og takke nei til gjenvalg på Stortinget.

I talen anklaget Bollestad generalsekretær Ulfsten og 2. nestleder Lindtveit Røse for å ha presentert henne for et kommunikasjonsløp om sin egen avgang.

Hun skal ha følt seg presset til å takke ja til å få et slikt løp utarbeidet.

Slik svarer de på Bollestads kritikk

Vårt Land har forelagt anklagene som omtales i denne artikkelen for 1. nestleder Dag Inge Ulstein, 2. nestleder Ida Lindtveit Røse og generalsekretær Ingunn E. Ulfsten.

«Jeg kan som generalsekretær selvfølgelig ikke kommentere hva som blir eller ikke blir diskutert i sentralstyremøter i KrF, og utover det har jeg ingen ytterligere kommentarer til dette», skriver Ulfsten til Vårt Land.

Både Ida Lindtveit Røse og Dag Inge Ulstein svarer at de ikke kan kommentere på innhold i sentralstyremøter.

Olaug Bollestad skriver i en SMS til Vårt Land at hun er sykemeldt, og ikke har noen kommentar.

Varsel mot sykmeldt Bollestad slo ned som bombe

Olaug Bollestad ble sykmeldt i starten av juni og er nå sykmeldt fram til 31. august.

Nyheten om varselet mot henne slo ned som en bombe i KrF. Som Vårt Land har omtalt, skal varselet dreie seg om at KrF-lederen har en problematisk og kritikkverdig lederstil.

Varselet mot Olaug Bollestad er ikke ferdig behandlet av KrF.

Dagen-sjefredaktør Vebjørn Selbekk skrev mandag en kommentar der han meldte at Dag Inge Ulstein og generalsekretær Ingunn E. Ulfsten har jobbet for å avsette Bollestad, og at den åpne mistilliten særlig mellom Olaug Bollestad og generalsekretær Ingunn Ulfsten kom så klart til syne at også folk utenfor den helt indre kretsen ble klar over hvor alvorlig situasjonen er. Også Vårt Lands Emil André Erstad har skrevet om uroen i partiet.