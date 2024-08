Blinken sier Netanyahu støtter USAs våpenhvileforslag

Blinken sa at han hadde en konstruktiv dialog med Netanyahu, og at Netanyahu aksepterte hans forslag om å bygge bro over de uenighetene som eksisterte om en våpenhvile.

Blinken sa at det nå er opp til Hamas å godta forslaget.

Møtet varte i tre timer og ble holdt i en god atmosfære, melder Netanyahus kontor.

– Statsministeren gjentok Israels støtte til det siste amerikanske forslaget om løslatelse av gisler, samtidig som det må tas hensyn til Israels sikkerhetsbehov. Dette siste insisterte statsministeren sterkt på, heter det i meldingen fra hans kontor.

Netanyahu har sagt i en uttalelse at han makter å frigjøre så mange gisler som mulig i live. Flere har mistet livet siden krigsutbruddet mellom Israel og Hamas 7. oktober i fjor.

– Kanskje siste sjanse

Den siste runden om våpenhvile mellom Israel og Hamas har pågått siden i forrige uke. Etter to dagers samtaler i Doha uttrykte amerikanske og israelske tjenestemenn en forsiktig optimisme.

Men Hamas anklaget Israel for å ha gått bort fra punkter som det tidligere i prosessen var enighet om. Hamas møtte ikke til forhandlingene fordi de mener det allerede foreligger en avtale som de har godtatt, og at den avtalen må settes ut i livet umiddelbart.

Før samtalen med Netanyahu sa Blinken at de pågående forhandlingene om våpenhvile og løslatelse av gisler kanskje er siste sjanse til å nå enighet.

– Dette er et avgjørende øyeblikk. Trolig den beste, og kanskje den siste, muligheten for å få gislene hjem og få iverksatt en våpenhvile og få alle på en bedre kurs mot varig fred og sikkerhet, sa Blinken ved ankomsten til Israel.

Niende Midtøsten-reise

Blinken innledet mandag sin niende reise til Midtøsten siden Gaza-krigen begynte i oktober i fjor. Forhandlinger mellom Israel og Hamas om en mulig våpenhvile på Gazastripen har pågått lenge. USA og Qatar er blant landene som fungerer som meglere.

Blinken sa etter mandagens møte at han også er bekymret for meldingene om polioutbrudd i Gaza, og at USA arbeider sammen med Israel om å få på plass en vaksineringsplan i løpet de neste ukene.

Han ba også Israel ta tak i volden som bosetterne på den okkuperte Vestbredden utøver mot palestinerne.

Blinken reiser tirsdag videre til Kairo og Qatar.

President Joe Biden ser fortsatt optimistisk på utsikten til å få til en avtale.

– Forhandlingene pågår. Vi gir ikke opp, sa Biden til pressen på presidentens feriested Camp David søndag.