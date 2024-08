(ARENDAL): – Jeg ble veldig overrasket. Det er ikke slik jeg har lært Olaug Bollestad å kjenne.

Det sier Widar Skogan (KrF), som var en av KrF-lederens aller nærmeste medarbeidere i perioden som landbruks- og matminister, til Vårt Land.

I likhet med flere KrF-profiler utenfor partiets apparat i Oslo som Vårt Land har snakket med torsdag, ble Skogan svært forundret da han leste om varselet om KrF-leder Olaug Bollestads lederstil, som Vårt Land avslørte onsdag.

– Som statssekretær har jeg hatt Olaug Bollestad som min nærmeste overordnede i tre år med hektisk og krevende liv i departementet, forklarer han på telefon fra Finnmark.

I dag er Skogan direktør for reindrift i Landbruksdirektoratet og byråkrat. Det sitter derfor langt inne for ham å melde seg på i en partipolitisk sak av nasjonal betydning.

– Jeg er veldig forundret over at man i det hele tatt kommer med et varsel internt i KrF. Jeg har ikke hørt om noen hendelser som tilsier at det er grunnlag for et sånt varsel, sier han.

Skogan stiller spørsmål ved håndteringen

Skogan har tidligere vært personlig sekretær for statsråd Einar Steensnæs i Jan P. Syses regjering og fylkesleder i det som inntil nylig het Troms- og Finnmark KrF.

– Hva synes du er problematisk ved situasjonen eller varselet?

– Jeg er forundret over at sekretariatet, landskontoret og de som har ledelsen ikke har klart å håndtere disse sakene før de kom i et varslingsformat.

– Kan det være noe her du ikke overskuer?

– Jeg har ikke hørt om noen hendelser som skulle tilsi en varslingssak. Hvis det er snakk om generelle samarbeidsforhold, så kan ikke jeg se noe ved hennes lederstil eller adferd som skulle tilsi en sak som vi nå ser, svarer Skogan.

– Du vel hatt sjefsposisjoner før du ble statssekretær for Bollestad. Kan ikke folk ha ulike opplevelser?

– Spørsmål om samarbeidsforhold er individuelt. Folk har ulike oppfatninger av samarbeidsforhold. Poenget er at sånne typer ting må tas internt. Skal det være en varslingssak, så må det være et innhold som tilsier at en skulle gå til det skrittet. Generelle hendelser, dagligdagse hendelser, kjemi mellom personer er ikke grunnlag for en varslingssak, sier KrF-profilen.

Mener saken bør vurderes raskt

– Hva bør skje nå?

– Det som bør skje nå, er at man raskest mulig får kvittert ut denne saken. Partiet er ikke tjent med å ha en lang behandling av et sånt varsel, sier Skogan.

Han føyer til:

– Generalsekretæren må umiddelbart avklare om det har et innhold som tilsier at det er en varslingssak eller ikke. Generelle samarbeidsutfordringer bør kunne håndteres internt og ikke som en varslingssak.

Vårt Land har forelagt generalsekretær Ingunn E. Ulfstein de kritiske uttalelsene til Widar Skogan:

«I et politisk parti, som i andre organisasjoner, må vi følge norsk lov når det gjelder bekymringsmeldinger og varslinger. KrF har lenge hatt vedtatte retningslinjer når det gjelder dette, som ivaretar alle parter i slike saker og som jeg er forpliktet som generalsekretær til å følge opp», skriver hun i en SMS.

VIKTIG ORDFØRER: Nils Olav Larsen har vært ordfører i KrF-bastionen Vennesla siden 2017. Torsdag var han på plass i Arendal. (Erlend Berge)

Vennesla-ordfører Nils Olav Larsen: – Menneskelige omsorgen viktigst

Foran Arendal kulturhus treffer Vårt Land Vennesla-ordfører Nils Olav Larsen. Han er først og fremst bekymret for hvordan det går med partilederen sin.

– Det at hun er forlenget sykmeldingen gjør jo at man blir mer engstelig for at ikke hun har det godt, sier Larsen.

– Den menneskelige omsorgen er det viktigste her for oss. Vi ønsker en partileder som er frisk og rask, og som kan lede oss på riktig vei, fortsetter han.

Han kaller det «veldig leit» at KrF må stille til partilederdebatten i Arendalsuka uten partileder Olaug Bollestad.

– Men er du syk, så er du syk, understreker han.

Ønsker grundig prosess – frykter inntrykk blir hengende

– Hva er din reaksjon på varselet?

– Vi kjenner for lite til det. Vi har fått for lite informasjon fra sentralt hold til å uttale meg om det. Nå forventer ikke jeg å bli oppdatert på alt sånt. Men jeg regner med at varslet blir behandlet på en god måte, sier han.

Larsen synes det er leit at varslet kom mens Bollestad er syk.

– Da kan du risikere at dette blir hengende, i hvert fall til to parter får sagt sitt, sier han.

– Olaug har gjort en kjempejobb

Den mangeårige KrF-ordføreren er full av ros til partilederen sin:

– Det jeg tenker på, er at Olaug har gjort en kjempejobb med å være disponibel for hele Norge, sier han.

Han viser til at to av KrFs tre stortingsrepresentanter har varslet at de gir seg i rikspolitikken for denne gang:

– Vi er tre stykker på Stortinget. To av dem gir seg. Jeg har vært leder i næringslivet i mange år. Hvis alle hadde forsvunnet rundt meg av de som er nærmest meg, så hadde jo det gjort meg engstelig, sier Larsen, og føyer til:

– Det hadde jo skapt en ensomhetsfølelse, da. Dette er bare en antakelse, men jeg ser ikke bort ifra at Olaug kan ha følt at: hva nå når må jeg må bygge dette opp igjen?