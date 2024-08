«Et ærlig forsøk på å forstå Durek Verrett» var tittelen på en kommentarartikkel i Vårt Land denne uka, signert nyhetsleder i religionsavdelinga, Morten Marius Larsen.

Larsen har lest Durek Verretts bok Spirit Hacking, og har forsøkt å forstå hva Verrett virkelighetssyn egentlig innebærer. Etter å ha lest boka, mener Larsen «at ideene hans er vanskelige å ta på alvor, og farlige dersom man gjør det».

NYHETSLEDER: Morten Marius Larsen får svar av Durek Verrett selv på kommentaren han har skrevet. (Erlend Berge)

Får svar

I Nettavisen får nyhetslederen svar på kritikken fra Verrett selv, som har blitt forelagt kommentaren.

– Hvordan er det et ærlig forsøk på å bli kjent med meg? Sitter han ned med meg og stiller meg spørsmål i en hjertelig samtale? Eller analyserer han ordene mine basert på det han vet, uten å ta hensyn til det han ikke vet, har Verrett svart til Nettavisen i en e-post.

Han fortsetter:

– Har han spurt: «Durek, forklar meg hva du mener med dette»? Enhver som ikke har kjennskap til disse tingene ville sagt alt det han sier, fortsetter han.

Avslutningsvis legger Verrett til at selv om Larsen kanskje ikke forstår innholdet, betyr det ikke at ingen andre gjør det. Han har mottatt brev fra folk i hele verden som takker for at han har skrevet boka.

Moderne budskap

I kommentaren skriver Larsen også om de idéene han tror flere kan kjenne seg igjen i.

«På overflaten er deler av budskapet hans noe mange moderne mennesker kan stille seg bak. Han er opptatt av å vise kjærlighet og aksept heller enn å dømme. Istedenfor å synke ned i selvmedlidenhet, bør man ta tak i det som er vanskelig. Og han mener at maskuline kvaliteter har dominert kulturen altfor lenge, på bekostning av det feminine.»