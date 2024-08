Durek Verretts ja til prinsesse Märtha Louise blir også et ja til norsk offentlighet: Han har kommet for å bli.

Kontroversene rundt ham er godt kjent. Han har møtt kraftig motbør for å selge helbredende medaljonger, hevde at kreft skyldes negative tanker og fortelle foreldre at de må befale mørke ånder å fare ut av barna sine.

Likevel har det slått meg at jeg vet lite om hva han grunnleggende sett tror på. Hva er Durek Verretts virkelighetsbilde?

I et forsøk på å forstå har jeg dykket inn i boken hans Spirit Hacking (2019). Etterpå tenker jeg at ideene hans er vanskelige å ta på alvor, og farlige dersom man gjør det.

På overflaten er deler av budskapet hans noe mange moderne mennesker kan stille seg bak

En stor rammefortelling

På overflaten er deler av budskapet hans noe mange moderne mennesker kan stille seg bak. Han er opptatt av å vise kjærlighet og aksept heller enn å dømme. Istedenfor å synke ned i selvmedlidenhet, bør man ta tak i det som er vanskelig. Og han mener at maskuline kvaliteter har dominert kulturen altfor lenge, på bekostning av det feminine.

Når Verrett snakker om alt dette, er det i rammen av en stor fortelling om et kosmisk drama der menneskehetens skjebne skal avgjøres.

Et kosmos dominert av Mørket

I vår del av kosmos regjerer Mørket med stor M, forklarer han. Mørket er en dimensjon som rommer alt som ikke er av kjærlighet. Det vokser og næres av frykt, adskillelse og vårt jag etter det vi mangler.

På grunn av Mørkets dominans, lever vi frakoblet fra oss selv, hverandre og jorden. Ifølge Verrett fører det til både naturkatastrofer og kulturelle omveltninger. Likevel er ikke Mørket noe som skal bekjempes.

Når Verrett snakker om Mørket, må ikke det forveksles med «det onde». Noe av problemet, mener han, handler nettopp om hvordan vi forholder oss til binære kategorier som godt og ondt, rett og galt, mann og kvinne. Vi tror at vi må velge side, men vår virkelige oppgave er å omfavne helheten.

Forstått på denne måten er ikke det feminine og maskuline noe vi må velge mellom, men noe som utfyller hverandre. Menneskets mål er å utvikle seg videre, bevege seg bort fra alle båsene og skillelinjene, forteller han.

Det er viktigere enn noen gang, for ifølge Verrett står vi overfor en avgjørende tidsepoke.

Verrett er ikke alene om å si at sykdommer, naturkatastrofer og andre verdensproblemer har sin rot i en skjult, åndelig virkelighet. Det er lett å påstå og vanskelig å tilbakevise — Morten Marius Larsen, nyhetsleder i Vårt Land

Fikk innsikt som død

En viktig hendelse i Verretts fortelling om eget liv, er at han på et punkt ble erklært død.

Det skal ha skjedd da han reiste verden rundt for å utvikle seg som sjaman. Etter en serie anfall ble han kjørt til et sykehus, hvor han teknisk sett var død i fire minutter og 25 sekunder, ifølge ham selv.

I dette tidsrommet, forteller Verrett, ble han løst fra sin egen kropp og befant seg på en strand. Her møtte han ånder som ga ham en viktig innsikt: Historien beveger seg frem mot en avgjørende tidsepoke, der menneskeheten tvinges til å velge: Utvikle seg eller gå til grunne.

Han kaller den kommende perioden «The blackout». Hvis vi velger riktig, kollektivt og individuelt, vil menneskeheten nå fram til en gyllen tidsalder med velstand og harmoni.

Problemet er imidlertid at våre løsninger på ting som klimaendringer, overforbruk, rasisme og krig bare skraper overflaten. De virkelige årsakene er åndelige, mener han.

Åndelig hacking

Alle livsformer har en bevissthet og energi kalt Ånd, forklarer Verrett. Når vi opplever ytre problemer, er det en refleksjon av energiene vi har inni oss. Som sjaman, sier Verrett, kan han opprette kontakt med åndene, noe som er viktig for å forstå kildene til problemet når noe er i ubalanse.

Det er i denne sammenheng Verrett har samlet det han kaller «spirit hacks» (åndelige knep). Dette er et sett av teknikker for å komme i kontakt med Ånden, og som Verrett gir for at menneskeheten kan utvikle seg og blomstre gjennom det kosmiske dramaet, The blackout.

Noen «spirit hacks» handler om å puste inn «egenkjærlighet» og fortelle deg selv hvor fantastisk du er. Andre om å ta tak i smertefulle erfaringer fra livet, eller vise kjærlighet i møte med det som opprører deg.

Enkelte teknikker er svært spekulative. Verrett foreslår for eksempel at du kan puste dypt inn og si at du «trekker til deg valuta» mens du tegner et dollartegn med fingeren i luften. Det er ingen automatikk i at du blir rik, understreker han, men han mener likevel at teknikken kan fjerne det som eventuelt blokkerer pengestrømmen i livet ditt.

Hvordan kan dette hjelpe menneskeheten? Verrett synes å mene at ditt velvære har betydning for verdens fremtid. For hvis vi skal hanskes med verdens problemer, må vi ha det bra med med oss selv, skriver han.

Det du retter oppmerksomhet mot, skaper virkeligheten, forteller Verrett

Verrett og kristne helbredelsespredikanter

En rød tråd i rådene er Verretts påstand om at mange problemer sitter i tankene. Det du retter oppmerksomhet mot, skaper virkeligheten, i både positiv og negativ forstand, forteller han. På den ene side kan du manifestere fram drømmejobben ved å si at du allerede har fått den. På den annen side: Hvis du retter oppmerksomheten din mot å bekjempe kreft, vil kreften bare vokse, ifølge Verrett.

Det slår meg at jeg har hørt mye av dette før. Jeg har vært på møter med kristne helbredelsespredikanter som sier at kreft er en løgn skapt av djevelen, og at du blir frisk ved å bekjenne at du allerede er helbredet.

Verrett er ikke alene om å si at sykdommer, naturkatastrofer og andre verdensproblemer har sin rot i en skjult, åndelig virkelighet. Det er lett å påstå og vanskelig å tilbakevise, for en skjult åndelig virkelighet er nettopp det – skjult. Og hvis kreften ikke forsvinner og naturkatastrofene fortsetter å ramme, selv om man følger alle rådene, blir det sjelden godtatt som motbevis av de som påberoper seg denne åndelige innsikten. For de kan alltid trekke fram nye, skjulte årsaker til at ting er som de er.

Det er vanskelig å tro på, for Verrett gir ikke annet belegg enn sine egne åpenbaringer og statusen sin som sjaman. Og farlig, fordi det bortforklarer virkeligheten mer enn det hjelper folk å leve i den.