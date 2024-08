Etter at den øvste politiske leiar i Hamas, Ismail Haniyeh, vart drepen under eit besøk i den iranske hovudstaden Teheran førre veke, tek no Yahya Sinwar over rolla som leiar. Israel har ikkje stadfesta eller avkrefta om det var dei som stod bak attentatet, men mykje tyder på at det er dei som står bak.

Den nye leiaren har sete store delar av livet i israelske fengsel og reknast som ein av hjernene bak angrepet på Israel 7. oktober 2023.

Jakta på informantar

Ein oktoberdag i 1962 vart Yahya Sinwar fødd i ein flyktningeleiren Khan Younis på Gazastripa. Foreldra hans var palestinske flyktningar etter den israelsk-arabiske krigen i 1948, som blant anna førte til at rundt 750.000 palestinarar vart drivne på flukt, ifølge FN. Tidleg på 1980-talet starta han å studere arabisk språk på universitetet i Gaza, ifølgje leksikonet Britannica.

I tida før Hamas vart stifta, hjelpte Sinwar med å utvikle al-Majd, eit nettverk av islamistisk ungdom som sette søkjelys på det aukande talet palestinske informantar rekruttert av Israel. Då Hamas vart grunnlagt i 1987, vart dette interne etterretningsapparatet, Majd, innlemma i organisasjonen.

Me skal komme til dykk, om Gud vil, som ein brølande flom — Yahya Sinwar

I mange år hadde Sinwar ansvar for å identifisere og ta livet av desse informantane, ifølgje Reuters. Nettopp derfor fekk han kallenamnet «slaktaren frå Khan Younis».

Studerte Israel i fengsel

I 1989 vart han fangsla av israelske soldatar og dømt for planlegging av drap på israelske soldatar og palestinske informantar. Han fekk fire livstidsdommar og sat i israelske fengsel dei neste 22 åra. I løpet av tida i fangenskap brukte han mykje tid på å studere dei israelske fiendane sine – han las hebraiske aviser og vart flytande i hebraisk.

Då han i fengselet vart intervjua på israelsk TV, oppfordra han Israel til å slutte opp om eit Hamas-forslag om våpenkvile.

– Me innser at Israel sit på 200 atomstridshovud og det mest avanserte luftvåpenet i regionen. Me veit at me ikkje er i stand til å kjempe ned Israel, sa han i intervjuet med Financial Times.

TOK OVER: Yahya Sinwar har teke over rolla til Ismail Haniyeh (til venstre) fleire gonger. Sist etter at Haniyeh vart drepen i Teheran. Sinwar er no øvste politiske leiar i gruppa. Her under ein demonstrasjon i 2019, i Bahrain. (Khalil Hamra/AP)

Sett fri i 2011

I forbindelse med ei fangeutveksling mellom Israel og Palestina i 2011, vart Sinwar sluppen fri. 1.000 palestinske fangar vart då bytta mot den israelske soldaten Gilad Shalit, som vart bortført av Hamas i 2006. Berre nokre månader etter lauslatinga, blei Sinwar vald inn i Hamas sitt politiske byrå på Gazastripa.

Sinwar heldt fram med å stige i gradene i Hamas, og seks år seinare vart han vald som leiar for gruppa på Gazastripa, etter at Ismail Haniyeh gjekk over til å vere rørsla sin øvste politiske leiar.

Arkitekten bak 7. oktober

61-åringen uttalte året før Hamas-angrepet på Israel 7. oktober 2023 at han ønskja å angripa Israel. Nyheitsbyrået Reuters skriv at planlegginga av terrorangrepet allereie var påbegynt då.

– Me skal komme til dykk, om Gud vil, som ein brølande flom. Me skal komme til dykk med tallause rakettar, me skal komme til dykk med ein ubegrensa flom av soldatar, me skal komme til dykk med millionar av vårt folk, som eit gjentakande tidevann, sa Sinwar på eit folkemøte i Gaza i desember 2022.

Israel Palestinians Hamas Leader TRUDDE ANGREP VAR UREALISTISK: I desember i fjor meldte The New York Times at Israel visste om Hamas sine angrepsplanar på førehand, men at dei meinte planen var for vanskeleg å gjennomføre for Hamas og avviste det som urealistisk. Her ser ein Yahya Sinwar, hjernen bak 7.oktober-angrepet, på eit møte i Gaza by i april 2022. (Adel Hana/AP)

Kort tid etter dette møtet forsvann Sinwar frå offentlegheita. Framleis veit ein ikkje kvar Hamas-leiaren held til, men det er ingen tvil om at Israel har Sinwar på si liste over militære mål, noko landets forsvarsminister Yoav Gallant har stadfesta med å seie at Sinwar og andre Hamas-toppar lever «på lånt tid».

I Hamas-angrepet på Israel 7. oktober vart nesten 1.200 menneske drepne og over 250 gislar tekne til fange. Med mål om å kjempe ned Hamas, gjekk Israel til angrep på Gaza, noko som har krevd over 39.000 menneskeliv. Framleis ligg mange menneske sakna og gravlagde under ruinene.

Skuldingar frå sjefsaktor

I vår ba Karim Khan, sjefsaktor ved Den internasjonale straffedomstolen (ICC), om å gi ut arrestordre på Hamas-toppane Sinwar, Haniyeh og Mohammed Deif for krigsbrotsverk og brotsverk mot menneskeheita.

Khan ba samtidig om arrestordre på Israel sin statsminister Benjamin Netanyahu og forsvarminister Yoav Gallant for brotsverk mot menneskeheita. Både Hamas og Israel har avvist skuldingane til ICC-aktoren, og det gjenstår at tre dommarar skal vurdere oppmodinga om arrestordre.