Israels utenriksminister sier Hamas-leder Yahya Sinwar er drept

Hamas-lederen skal ha vært en av hjernene bak Hamas’ angrep på Israel den 7. oktober i fjor.

– Massemorderen Yahya Sinwar, som var ansvarlig for massakren og grusomhetene 7. oktober, ble i dag drept av IDF-soldater, skriver Katz i en uttalelse.

Selv om utenriksministeren skriver at Sinwar ble drept i dag, skriver Det israelske militæret (IDF), som også bekrefter drapet, at han ble drept i en skuddveksling på onsdag. Han skal ha blitt drept i den sørlige delen av Gaza-stripen.

Videre skriver Katz at drapet på Sinwar vil gi mulighet til en umiddelbar løslatelse av gislene og føre til en endring som kan lede til en ny virkelighet i Gaza.

USAs forsvarsminister Lloyd Austin skal ifølge en amerikansk tjenestemann ha snakket med sin israelske motpart Yoav Gallant.

Natos generalsekretær Mark Rutte sier han ikke vil savne Hamas-lederen.

Sinwar ble utpekt til ny politisk leder for Hamas etter at tidligere leder Ismail Haniyeh ble drept under et besøk i Irans hovedstad Teheran i juli. Utnevnelsen ble da omtalt som «et sterkt signal til okkupanten om at Hamas fortsetter på sin motstandsvei».