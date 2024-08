Medier: Harris har valgt Tim Walz som visepresidentkandidat

Demokratenes presidentkandidat Kamala Harris ventes å ta med seg sin utvalgte på et valgkampmøte i Philadelphia tirsdag kveld.

CNN meldte tirsdag at fire personer tett på prosessen har sagt at Harris har valgt Minnesota-guvernør Tim Walz (60).

Få minutter senere meldte også nyhetsbyråene AP og Reuters at valget har falt på Walz. Samtlige medier viser til ikke navngitte kilder, få timer før Harris ventes å kunngjøre hvem som blir hennes visepresidentkandidat.at.

---

Fakta om Tim Walz

Født i West Point i Nebraska i 1964.

Jobbet som lærer og fotballtrener før han startet med politikk. Har også tjenestegjort i den amerikanske nasjonalgarden.

Ble for første gang valgt inn som kongressmedlem i Representantenes Hus i 2006 og satt i seks perioder.

Har siden 2019 vært guvernør i den demokrat-pregede staten Minnesota, hvor han har bodd siden 1996.

Har markert seg i kampen for kvinners rettigheter og anses for å ha en bred apell hos hvite velgere i distriktene.

Kilder: Reuters, AP

---

Election 2024 Harris VISEPRESIDENTENS VISEPRESIDENT: Tim Walz skal være visepresident og presidentkandidat Kamala Harris' valg som visepresident. Bildet er fra en pressekonferanse i juni i år. (Abbie Parr/AP)

Fagforeningstilhenger

Det har vært knyttet stor spenning til hvem Harris, som i dag er visepresident, kommer til å utpeke som sin nummer to før valget. Foruten å være guvernør fra Midtvesten er Walz militærveteran og fagforeningstilhenger.

Han har bidratt med å sette ut i livet en ambisiøs demokratisk agenda i Minnesota – inkludert omfattende vern av abortrettigheter og sjenerøse ytelser til familier.

Nyhetsbyrået Reuters beskriver Walz som en forkjemper for progressiv politikk som kan bidra til å lokke til seg hvite velgere fra rurale strøk.

Vekt på Midtvesten

Harris håper å øke støtten over hele det nordlige Midtvesten. Det er en kritisk viktig region i amerikanske presidentvalg som ofte fungerer som en buffer for demokratiske kandidater. Partiet hjemsøkes fortsatt av republikaneren Donald Trumps seire i Michigan og Wisconsin i 2016.

Trump tapte de samme delstatene i 2020, men har siktet seg inn mot dem i kampen om et comeback til Det hvite hus. Trumps valgkamp har i økende grad rettet oppmerksomheten mot Minnesota.

Harris er første svarte kvinne og person med sørasiatisk opphav som stiller som presidentkandidat for et av de store partiene i USA. Hun vurderte i utgangspunktet et titall personer til visepresidentkandidaturet, før hun sto igjen med en håndfull kandidater – alle hvite menn.

Nå har valget falt på en behersket partner som har bevist at han er en forkjemper for demokratiske kjernesaker, skriver nyhetsbyrået AP.

– Rare Republikanere

AP har fått opplyst av tre personer som er kjent med beslutningen, at Harris vil utpeke Walz. De uttaler seg anonymt fordi beslutningen ennå ikke er offentliggjort.

Walz har vært en sterk offentlig talsperson for Harris i hennes relativt ferske valgkamp mot Trump og hans visepresidentkandidat J.D. Vance. I et intervju i juli beskrev Minnesota-guvernøren Republikanerne som «bare rare». Demokratene har kastet seg over dette budskapet og fremhevet det siden.

Under et innsamlingsarrangement for Harris i Minneapolis mandag, sa Walz følgende:

– Det var ikke en fornærmelse å kalle disse folka rare. Det var en observasjon.

Lærer og fotballtrener

Walz vokste opp i småbyen West Point i delstaten Nebraska. Han var samfunnsfaglærer, fotballtrener og fagforeningsmedlem ved Mankato West High School i Minnesota før han ble politiker.

Han ble innvalgt til Kongressen fra et relativt landlig distrikt sør i Minnesota i seks perioder fra 2006. Som kongressmedlem var han særlig opptatt av å kjempe for veteraners rettigheter. Walz tjente 24 år i hærens nasjonalgarde. Han stilte til valg som guvernør i 2018 under fanen «Ett Minnesota» og vant med mer enn 11 prosentpoengs margin.

I 2022 ble Walz gjenvalgt med nesten 8 prosentpoeng flere stemmer enn sin republikanske utfordrer. Demokratene beholdt kontrollen over Representantenes hus i Minnesota, i tillegg til at de vant flertallet i delstatens senat.

– Tim har vært så mye i nyhetene fordi landet og verden ser mannen som vi elsker så høyt, sa senator Amy Klobuchar fra Minnesota mandag.

Flere «finalister»

Mandag meldte nyhetsbyrået Reuters at kun to navn gjensto på Harris’ liste over potensielle visepresidentkandidater.

De to var Walz og Pennsylvania-guvernør Josh Shapiro, opplyste tre ikke navngitte kilder med kjennskap til saken til Reuters.

I tillegg til Shapiro og Walz har fire andre menn blitt fremhevet som mulige visepresidentkandidater. De er Arizona-senator Mark Kelly, samferdselsminister Pete Buttigieg, Kentucky-guvernør Andy Beshear og Illinois-guvernør J.B. Pritzker.