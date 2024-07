Seks drept i israelsk angrep mot by i Jemen

Ifølge Israels militære ledelse ble en bakke-til-bakke-rakett som kom inn over Rødehavet og hadde retning mot Eilat i Israel, skutt ned av det israelske luftforsvaret søndag morgen.

Eilat ligger innerst i Aqababukta, som er en del av Rødehavet og havnebyen har flere ganger tidligere vært mål for angrep fra houthiene i Jemen.

Houthiene sier angrepene mot mål i Israel og skip med israelsk tilknytning vil fortsette helt til Israel stanser krigføringen i Gaza.

Angrep havneby

Lørdag angrep israelske kampfly flere mål ved havnebyen Hodeida i Jemen.

Ifølge den Houthi-kontrollerte TV-kanalen Al-Masirah ble blant annet et oljelager skutt i brann.

Seks personer ble drept og 80 såret i det israelske angrepet, opplyser sykehuskilder i landet til Reuters. Mange skal ha fått alvorlige brannskader.

Respons på droneangrep

Det israelske angrepet var et svar på et droneangrep fredag, der en mann ble drept da en drone fra Jemen traff en bygning i Tel Aviv.

Israels forsvarsminister understreker at israelsk blod har en pris, noe angrepet mot Hodeida viser.

– Houthiene har angrepet oss over 200 ganger. Den første gangen de voldet skade mot en israelsk borger, slo vi tilbake, sier forsvarsminister Yoav Gallant i en uttalelse.

Statsminister Benjamin Netanyahu sier at havnen som ble angrepet, ble brukt for å losse våpen fra Iran.

Varslet allierte

Houthiene har tatt på seg ansvaret for en rekke angrep mot Israel, men fredagens droneangrep ser ut til å være første gang at houthiene har trengt gjennom israelsk luftvern.

Houthi-ledelsen varsler lørdag at de skal komme med en «effektiv respons» mot Israel.

IDF sier at de informerte allierte land om angrepsplanene på forhånd. Etter alt å dømme er dette første israelske angrep på jemenittisk jord siden krigen mellom Israel og Hamas begynte i oktober.

FN-sjef ber om tilbakeholdenhet

FNs generalsekretær António Guterres sier via sin talsperson at han er svært bekymret over meldingene han har fått om angrepet mot Hodeida. Han ber alle involverte unngå angrep som kan skade sivile og sivil infrastruktur.

– Generalsekretæren er fortsatt bekymret for risikoen for videre opptrapping i regionen og ber fortsatt alle parter om å utvise størst mulig tilbakeholdenhet, skriver talspersonen i en uttalelse til mediene.

– Advarsel til Iran

Angrepet var rettet mot mål som både hadde sivile og militære funksjoner, ifølge IDF.

Israels utenriksminister Israel Katz sier at angrepet også var en advarsel til Iran, som støtter Houthi-militsen.

Houthiene har gjennomført en rekke angrep mot sivil skipsfart i Rødehavet og hevdet at de angriper skip med tilknytning til Israel. Under USAs ledelse har en vestlig styrke vært plassert i farvannet og angrepet Houthi-mål en rekke ganger.