MILWAUKEE: Mandag gikk det ikke lang tid fra Donald Trump skrev navnet J.D. Vance på sitt sosiale medium Truth Social, før deltakerne på Republikanernes konvent i Milwaukee fant frem sprittusjer og begynte å tilføye navnet på sine Trump-skilt.

På det tidspunktet hadde den 39 år gamle senatoren fra Ohio bare visst i 20 minutter at han nå skal drive valgkamp sammen med Donald Trump – og at han kanskje får kontor i Det hvite hus til neste år.

Kalte Trump «kynisk drittsekk»

Vance er på en og samme tid det opplagte og det helt overraskende valget til å bli Trumps visepresidentkandidat. For seks år siden ville det ha vært utenkelig. Han har kalt Trump «en kynisk drittsekk», han har spekulert høyt i om Trump var «Amerikas Hitler», og kort tid før presidentvalget i 2016 kalte han Trumps politikk for «forkastelig».

Den gang var han også en nøkkelperson i den såkalte «aldri Trump»-bevegelsen, og det var til og med spekulasjoner om at Vance kunne få en jobb for demokraten Hillary Clinton, hvis hun vant presidentvalget.

I 2021 hadde dette snudd. Da han ble valgt inn i Senatet fikk han Trumps støtte. Og nå kaller president Joe Biden den unge senatoren for «en Trump-kloning».

PERFEKT: Delegat fra Ohio, Janet Cafaro, beskriver J.D. Vance som den perfekte valgkampmakker for Donald Trump fordi han er ung og tenker på samme måte som presidentkandidaten. (Minna Skau)

Kranglet med bestemor om tro

J.D. Vance er i dag troende katolikk. Men han har bare vært medlem av den katolske kirken siden 2019. Før det har han flakket litt rundt. Dette har han blant annet beskrevet i et innlegg i det katolske tidsskriftet The Lamp i 2020.

Her forteller han hvordan han og bestemoren stadig kranglet om religion – hun som dypt troende og tilheng3r av den nå avdøde evangelisten Billy Graham. Vance skriver at den katolske Kristus virket annerledes for ham enn den Jesus han vokste opp med, og at han som barn visste at katolikker tilbad Maria, og at Antikrist befant seg blant oss, og at han – eller i hvert fall hans åndelige veileder – måtte være katolikk.

---

James David Vance

Født som James Donald Bowman den 2. august 1984 i Middletown, Ohio.

Han har skiftet navn to ganger – først til sin stefar Hamel, og siden til besteforeldrenes Vance.

Meldte seg etter high school til marineinfanteristene og var utstasjonert til Irak som krigskorrespondent.

Har studert politikk og filosofi ved Ohio State University og senere jus ved Yale.

Har hatt flere jobber for politikere, i domstoler og i et investeringsfirma, før han i 2022 ble valgt og i 2023 tiltrådte som senator for Ohio.

Gift siden 2014 med amerikansk-indiske Usha Chilukuri, som han har tre barn med.

---

DANS: Delegatene på det republikanske partilandsmøtet i Milwaukee tar seg gjerne en svingom når det blir spilt høy musikk fra scenen mellom de mange politiske talene. (Minna Skau)

Forlot troen

Etter en barndom med det han kaller «en kirkeløs religion», forlot han troen helt og ble ateist etter sin tid i militærets elitestyrke marineinfanteristene. Han forklarer det selv med at troen virket irrelevant. Og at han følte at religiøse ledere argumenterte for at Gud ville belønne en med jordisk rikdom, hvis man bare trodde og ba nok.

«Men jeg kjente mange mennesker som trodde og ba veldig mye – men som ikke kunne vise til noen belønning i form av rikdom», skriver han.

Han sier at han lenge skjulte sin manglende tro for familien. Og at det var en slags intellektuell oppvåkning, blant annet under researchen til boken sin, som førte ham på en flere år lang reise mot katolisismen.

Kritiserte Biden etter attentatforsøket

På søndag var Vance en av de første til å direkte gi Biden skylden for lørdagens attentatforsøk mot Trump. Ifølge avisen Politico sa Vance blant annet at «det sentrale budskapet i Biden-kampanjen er at president Donald Trump er en autoritær fascist som må stoppes for enhver pris. Den retorikken er den direkte årsaken til attentatforsøket».

Mandag forklarte han på den konservative TV-kanalen Fox News at man må evne å innrømme når man tar feil – og han har innsett at Trump viste seg å være «en fantastisk president».

Vance vokste opp som en fattig gutt i fjellregionen Appalachene i Ohio. I boken Hillbilly Elegy fra 2016 har han selv beskrevet hvordan han vokste opp i en familie preget av fysisk og psykisk vold, alkoholisme, narkotika og brutte relasjoner.

Det var i stor grad besteforeldrene som tok seg av ham og ga ham de ambisjonene som førte ham til først Ohio State University og siden jusstudiet ved det prestisjetunge Yale-universitetet.

WALKER: Delegat Shawn Parkers familie kommer fra samme region i Ohio som visepresidentkandidat J.D. Vance – Appalachene. Om søndagene blir det sunget høyere i kirkene der enn noe annet sted i verden, påstår han. (Minna Skau)

– Perfekt valg for Trump

Shawn Parker, som er delegat fra Ohio på Republikanernes partikonventet, kjenner J.D. Vance personlig og sier at det nettopp er visepresidentkandidatens oppvekst som gjør ham til det perfekte valget for Trump.

– Han samler folk. Han er partiets ungdom, og han har integritet. Hans svært utfordrende oppvekst betyr at alle i hele Amerika kan relatere seg til ham – ikke bare eliten, men også arbeiderklassen og de mindre privilegerte. Han har stått gjennom noen av de tøffeste utfordringene i Amerika, sier Shawn Parker til Vårt Land

Hans svært utfordrende oppvekst betyr at alle i hele Amerika kan relatere seg til ham — Delegat Shawn Parker om J.D.Vance

Han mener at Vance står som et lysende eksempel på hva som er mulig hvis man studerer, jobber hardt og er et godt menneske.

En annen av Ohios delegater, Janet Cafaro, sier at Vance er den perfekte politiske partneren for Trump, dels på grunn av sin alder, og dels fordi han politisk tenker på samme måte som presidentkandidaten. Hun mener at de begge representerer «den jevne mannen» og grasrota.

TILLITSFULL: Delegat Jerry Israelov fra Chicago kjenner ikke Trumps visepresidentkandidat godt, men har full tillit til at han vil følge Trumps retning og ideer. (Minna Skau)

«Samlende figur»

Det er ennå ikke klart hvilken rolle J.D. Vance skal spille for Trump. Men flere av dem som kjenner ham fra Ohio, som Vårt Land snakket med mandag i Milwaukee, beskriver ham som en samlende figur som er ivrig etter å jobbe hardt. Han er opptatt av blant annet økonomi, utenrikspolitikk og USAs grense- og innvandringspolitikk.

Utenfor Ohio er J.D. Vance ikke særlig kjent. Men for konventdeltaker Jerry Israelov fra Chicago gjør det ikke så mye.

– Jeg har ingen sterke meninger om ham. Donald Trump er lederen, og uansett hvem han hadde valgt, ville det vært en som følger hans retning og ideer. Så hvem som helst ville vært greit for meg, sier Israelov.