Hva vil bli stående i historiebøkene om fotballfesten i Tyskland? Er det en tyrkisk ulvefeiring, en politisk superstjerne eller kanskje en liten spansk gutt? Under EM har debatten også rast rundt en biskop i fotballdrakt.

Både Spania og Englands kaptein blir harselert med i sine respektive hjemland. Det eneste som er sikkert er at en av dem vil sikre seg heltestatus søndag kveld.

Tikker mot finale

I opptakten til søndagens finale, har Vårt Land sin selvutnevnte sportsredaksjon forhørt seg med ulike personer, både på og utenfor den religiøse banen.

Vi begynner i Sverige, med den norske spissen til serieleder Malmö.

– Hvem vinner finalen?

Malmöspiss Erik Botheim er ikke langt unna å treffe med spådommen han kom med i juni. Like før finalen sier han:

– Jeg har sagt England fra starten av, og står fortsatt ved det, sier mannen som nylig fikk landslagsdebuten.

Pasning til presten

Den fortsatt selvutnevnte sportsredaksjonen har forgjeves forsøkt å komme i kontakt med Kaká. I et videre forsøk på å knytte fotballen til religion, har vi sendt pasningen over til prest og fotballkommentator Endre Olav Osnes.

Hva er hans profetier før finalen søndag?

– Det er vanskelig å si hvem som vinner, men Spania har sett best ut så langt i mesterskapet. Jeg kommenterer La Liga til vanlig, så jeg liker mine spanske venner, sier Osnes.

Kaka JESUS: Brasilianske Kaká er å regne som en fotballegende. Det meste han har fått til på fotballbanen er blitt dedikert til Jesus. (Koji Sasahara/AP)

Hode og hjerte er delt

To tidligere Vårt Land-profiler snakker med hjertet når de får i oppdrag å spå utfallet.

– Hjertet sier England og hodet sier Spania, sier Sofie Braut, som er tidligere fast spaltist i Vårt Land. Hun jobber nå som kommentator i Dagen.

Og forresten, er hun i familie med selveste fotball-Braut, Haaland?

– Nei, men det er et av de spørsmålene jeg oftest får, sier kommentator-Braut.

FOTBALL: Sofie Braut, tidligere spaltist i Vårt Land, nå kommentator i Dagen, holder en knapp på England i EM-finalen 2024. (Caroline Teinum Gilje)

På melding, fra nettopp Spania, svarer tidligere kulturredaktør i Vårt Land, Thomas Espevik:

– England, men nå er det hjertet som snakker.

Espevik er ikke bare glad i å se på fotball, han har også kommet langt ved å leke manager for sitt eget lag. I fjor var han helt i verdenstoppen i Fantasy Premier League. Der presterte han å selge Jesus, og erstatte han med Darwin.

– Men sistnevnt forsvant raskt ut igjen av laget, forsikret Espevik overfor Medier 24.

Peker på et engelsk håp

Forfatter og litteraturprofessor Janne Stigen Drangsholt har ikke like sterk tro på fotballguttene fra De britiske øyer. Sin kristne tro har hun riktignok fortalt om i Vårt Land tidligere.

– England vinner ikke mot Spania, såpass realistisk må jeg være. De fungerer bedre som lag.

Det beste øyeblikket var da Danmark ble fratatt et mål mot Tyskland på grunn av en tå i offside. Ikke fordi jeg støtter avgjørelsen, men fordi det viser så tydelig hvor idiotisk VAR er — Thomas Espevik, tidligere kulturredaktør i Vårt Land, nå ansvarlig redaktør i Strandbuen

Drangsholt er tydelig pessimistisk på England sine vegne, men som lyn fra klar himmel presenterer hun et engelsk håp.

– Det har virket som at noe kan løsne når Southgate gjør bytter underveis i kampene, så kanskje han kan treffe på noen av de i morgen, sier Drangsholt, som holdt med Italia for under fire uker siden.

EM-minner: Fra best til verst

Prest og fotballkommentator Osnes trekker fram en gammel kroat, på spørsmål om turneringens vakreste øyeblikk.

– Da Luca Modric gjorde opp for seg og scoret, og så får vi øyeblikket der Italia utligner helt på slutten og sender Kroatia ut. Det går fra det beste til det verste i fotballen, sier presten.

Tidligere kulturredaktør i Vårt Land, Espevik, trekker fram et øyeblikk han håper vil endre sporten.

FRUSTRERT: Thomas Espevik raser mot VAR, og håper årets EM kan ha bidratt til å vise hvor «idiotisk» det er. (Erlend Berge)

– Det beste øyeblikket var da Danmark ble fratatt et mål mot Tyskland på grunn av en tå i offside. Ikke fordi jeg støtter avgjørelsen, men fordi det viser så tydelig hvor idiotisk VAR er. Forhåpentligvis sørger slike avgjørelser for økt motstand mot VAR.

Anglofile øyeblikk

Braut og Drangsholt holder seg på en noe anglofil linje, også på spørsmålet om hva de vil huske fra EM.

– England har vært litt skuffende og de er utskjelt, men så får man et sånt øyeblikk som man fikk i semifinalen, der Ollie Watkins som nesten ikke har spilt, avgjør hele kampen på slutten, sier Braut.

Drangsholt sitt favorittøyeblikk skjedde i straffesparkkonkurransen mellom Sveits og England.

– Det er som regel en traumatisk avfære, med denne gangen var det en forløsning da de klarte det.

Euro 2024 Soccer England Slovakia LATTERLIGGJORT: Det har blitt mange mål i karrieren, men ingen pokaler på England-kaptein Harry Kane. Endre Olav Osnes mener det bare er trist at en så god spiller ikke har vunnet noe enda. Søndag kan det snu, og spørsmålet er om seier kan føre til både helgenstatus og Sir-tittel i hjemlandet. (Matthias Schrader/AP)

Jesus i buret?

Det er nok av jesuser i fotballverden. En av dem er i troppen til Spania, og en annen spiller til daglig i Arsenal. Det store spørsmålet blir da, hvor hadde Jesus fra Nasaret spilt?

– Jesus er en keeper. En som har overblikk og passer på i feltet, også redder han dagen, forteller kommentator i Dagen, Sofie Braut.

– Jesus hadde spilt på midtbanen, der jobber de hele tiden og er limet i laget, sier Drangsholt.

Osnes er innom flere roller for Guds enbårne sønn.

– Jesus er en spillende trener, en skikkelig midtbanesliter som man ikke ser så mye til, men som spiller folk rundt seg gode, sier Osnes.

Etter litt betenkningstid i sikkerhetskontrollen på Gardermoen ringer Osnes opp igjen, denne gangen med en ny rolle.

– Han kunne vært en god materialforvalter, som stiller opp med levende vann.

Religionslaget

Det er slettes ikke uvanlig at det i etterkant av store mesterskap settes opp et lag med turneringens beste spillere. Journalisten har gjort det samme, men der spillernes nivå ikke er utslagsgivende. Derfor ser Vårt Lands sportsredaksjon sitt drømmelag slik ut.

I denne startelleveren er det få som har utmerket seg. Jesus Navas fikk muligheten mot Frankrike, men 38-åringen var ikke imponerende. Aaron Ramsdale har kun vært på banen når England har jublet for mål.

Barnabas, Adam og Jude har riktignok både skåret og imponert.

Det eneste kriteriet for deltakelse i gruppen er fødenavnet. Store navn er representert. Adam leder laget på topp, og man skal ikke se bort ifra at Eva har fulgt med fra tribunen. I forsvaret spiller far og sønn sammen. Jesus ved siden av Gudelj.

"RELIGIØSE" NAVN: Med blanda hell har Vårt Land satt sammen en startoppstilling: Kriteriene for deltakelse på laget har ingenting med prestasjon å gjøre, her er det foreldrenes valg ved fødsel som er avgjørende. (Verktøy: Buildlineup) (Julian Mellingsæter)





Til informasjon: Da journalisten gikk i 3. klasse ble han rundspilt av en da 6 år gammel Erik Botheim på grusen utenfor Kringsjå skole.

---

EM-finalen 2024

Spania – England, søndag 14. juli kl 21

Hvor ser du kampen? NRK1

---