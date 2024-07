I Danmark raser debatten. Tidligere biskop: – Han har nok hentet inspirasjon fra meg

«Vålerenga du er min rellion» synger selv de tydeligste ateistene i «Klanen», Vålerengas supportergruppe. Men det er ikke alle som mener at Gud og fotball skal blandes.

I Danmark er det nå debatt i avisa Kristelig dagblad etter at Henrik Stubkjær, biskop i bispedømmet Viborg, dukket opp på scenen da den lokale fotballklubben Viborg FF skulle lansere sesongens fotballtrøye. Sammen med domkirkens pikekor sto han på scenen og åpnet opp bispekjolen. Med pipekrage og bispekors var biskopen godt synlig i den splitter nye fotballtrøya.

Det er kommet kritikk fra flere hold etter draktlanseringen, og rettsteolog Kristine Garde sier til den danske avisa at det er en uheldig sammenblanding av roller.

– Jeg ser det som sterkt kritikkverdig at biskopen opptrer som supporter av en fotballklubb og reklamefigur for klubbens sponsor, mens han ennå er iført embetsdrakten sin.

Også teologistudent Carsten I. Seindal Eilertzen reagerer i Kristelig dagblad. I et debattinnlegg i avisa spør han retorisk: «Er det snart ingen grenser for hva dagens biskoper tillater seg?»

– Han har nok hentet inspirasjon fra meg

Tidligere biskop i Sør-Hålogaland bispedømme, Tor Berger Jørgensen, er svært glad i fotballklubben Aston Villa, men var også tydelig som Bodø/Glimt-supporter da han var biskop.

Når Vårt Land ringer for kommentarer til den danske debatten, sier Jørgensen at han selv var først ut med det han omtaler som et stunt.

– Stuntet har han nok hentet inspirasjon fra av meg, sier han og humrer.

Han har nemlig vist seg med Bodø/Glimt-trøye opp til flere ganger.

– Dette må stå i anførselstegn, men første gang var under min Glimt-«dåp», forteller han fornøyelig.

Dronningens død FOTBALLMANN: Tor Jørgensen. Her tilfeldigvis (?) i favorittklubben Aston Villas farger. (Tuva Skare)

Jørgensen sto på scenen på Rockefeller i Oslo, i forkant av cupfinalen i 2003. Han var domprost og skulle holde en appell.

– Det var første gang jeg hadde glimt-drakta under bispeskjorta.

Og den var ikke bare under bispeskjorta, skal vi tro fotballsupporteren.

– Underveis åpna jeg bispeskjorta, og viste den.

Selv om kampen ikke gikk så bra, og Glimt tapte 3-1 mot Rosenborg, riktignok i ekstraomgangene, sitter Jørgensen igjen med gode minner.

Siden har han vært med på flere arrangementer der fotballtrøya har vært med, men under bispeskjorta. Han bedyrer likevel at slike ting må gjøres med et glimt i øyet og med humor.

– Hvis man ikke anerkjenner humoren i det blir det feil.

Den norske biskopen forstår kritikken

Selv om Jørgensen har gjort lignende stunt som biskopen i Danmark, har han ingen problemer med å forstå kritikken.

– Flere kritikere i Danmark mener det er en sammenblanding av roller å stille opp på draktlansering. Hva tenker du om det?

– Jo, så absolutt. Det bør ikke være noe poeng i en liturgisk sammenheng, men biskopene er en del av et lokalsamfunn, og kan da for så vidt spille litt klovnerolle.

Han mener et av spørsmålene man må stille seg er hvorfor det akkurat ble den klubben. Da velger man bort noen andre.

– Det kan ikke gjøres på noen annen måte enn at det er en slags gimmik.

RELLION: Det er ikke sikkert Jørgensen ser på Aston Villa som sin religion, men han er i alle fall supporter. (privat)

Han mener det ligger en forskjell i hvordan et slikt stunt oppleves der og da, og hvordan det ser ut i etterkant.

– Man må ta høyde for at det kan bli en debatt og hvordan det da vil se ut.

Den tidligere biskopen er tydelig på at fotballen ikke bør blandes inn i gudstjeneste og liturgi.

Han er likevel tydelig på at det ville føles fremmed for ham å stille opp i bispekjole og Bodø/Glimt-trøye.

– Kunne du vært med på lansering av en Glimt-drakt og stilt opp i alba eller korkåpe?

– For oss ville det vært unaturlig. Samtidig ville det ikke vært umulig for eksempel på Aspmyra å dra drakta over bispeskjorta.

Men å åpne opp korkåpa og vise seg i en fotballtrøye blir å tøye strikken vel langt, skal vi tro Jørgensen.

– Må inn i evigheten

Kirkehistoriker Rasmus H. C. Dreyer kommer ikke på lignende historier, men mener dette heller ikke er et særlig alvorlig tilfelle.

– Dette er et grensetilfelle, men nok også en sak i den mer humoristiske avdelingen for grensetilfeller, forteller han til Kristelig dagblad.

– Helt til slutt, Jørgensen: Når vinner Kåffa Champions League?

Selv som ivrig Vålerenga-supporter anerkjenner den tidligere biskopen hvor tydelig den kristne fotballklubben KFUM-Kameratene er i sine verdier.

– Men du må nok inn i evigheten for å regne med at de vinner Champions League.