Netanyahu krever løslatelse av gisler før våpenhvile kan bli aktuelt

I en tale torsdag sa Netanyahu at stiller seg bak bestrebelsene med å forhandle fram rammeverket for en våpenhvile, men han beskyldte Hamas for å fremme krav som trekker i helt motsatt retning.

– Jeg stiller meg helt og fullt bak arbeidet med en avtale som kan få løslatt våre gisler, men drapsmennene i Hamas tviholder på krav som går på tvers av dette arbeidet, og som setter Israel i fare, sa statsministeren.

Netanyahu uttalte seg etter at en israelsk delegasjon hadde komet tilbake etter siste runde med forhandlinger i Qatar.

Han presiserte at Israel vil opprettholde kontrollen over den delen av det sørlige Gaza som grenser mot Egypt. Dette framstilte han som et helt grunnleggende krav for å ville inngå en våpenhvile.

Statsministeren sa at Israel må kontrollere denne korridoren for å hindre at Hamas får våpenforsyninger fra Egypt. Netanyahu ga ingen ytterligere detaljer, og det er uvisst om han mener at dette skal være en permanent eller en midlertidig ordning.