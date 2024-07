EU-rapport: Europeiske jøder opplever stadig mer antisemittisme

– Jøder er mer redde enn noen gang før, sier direktør Sirpa Rautio i Den europeiske unions byrå for grunnleggende rettigheter (FRA).

Allerede før angrepet 7. oktober, fant studien at 96 prosent av europeiske jøder sa at de hadde opplevd antisemittisme året før.

– Smitteeffekten av konflikten i Midtøsten snur fremskritt som vi har kjempet hardt for, sier Rautio.

74 prosent av franske jøder oppga at konflikten påvirket deres trygghetsfølelse, den høyeste andelen blant jøder fra landene i undersøkelsen.

Over hele Europa rapporterte 76 prosent at de skjuler sin jødiske identitet av og til eller oftere. 34 prosent unngår jødiske begivenheter eller nettsteder fordi de ikke føler seg trygge. 80 prosent av de spurte jødene sa at de føler at antisemittismen har blitt verre de siste årene. Rundt 60 prosent av de spurte sa at de ikke var fornøyde med sine nasjonale myndigheters innsats for å bekjempe antisemittisme.

Det er jøder i Østerrike, Belgia, Tsjekkia, Danmark, Frankrike, Tyskland, Ungarn, Italia, Nederland, Polen, Romania, Spania og Sverige har svart på undersøkelsen.