Fransk sosialistleder: Venstrefløyen må presentere statsministerkandidat denne uken

Sosialistpartiet er ett av partiene i Den nye folkefronten (NFP) – venstrealliansen som fikk størst oppslutning i søndagens valg på ny nasjonalforsamling.

Faure sier at landets nye statsminister er nødt til å komme fra venstresiden, melder Franceinfo mandag morgen. Han sier også at saken må avgjøres svært raskt, og at kandidaten må være en som kan skape dialog med «utsiden».

Selv om venstrefløyen har sikret seg flest plasser i forsamlingen, har den ikke rent flertall. Den består av i alt fem partier, blant annet Det ukuelige Frankrike, som ligger ytterst på venstrefløyen, og De grønne. Det er uklart hvilket parti alliansens statsministerkandidat skal komme fra.