– Kamuflasjemønsteret som Forsvaret har brukt siden slutten av 1970-tallet ble aldri designbeskyttet. Det har derfor vært lovlig å kopiere mønsteret. Klær med dette mønsteret har også vært til salgs i Norge, og det er flere eksempler på at mønsteret er brukt i utlandet, innrømmer forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) i et brev til Stortinget.

I slutten av juni avdekket Vårt Land at den terrorstemplede, palestinske organisasjonen Hamas avholdt en militærparade i Gaza norsk kamuflasje, tilbake i 2005.

Høyre-politikeren Mahmoud Farahmand fryktet at bildene av Hamas i «norske farger» kunne skade Norges omdømme, og at saken kunne påvirke Norges allerede anstrengte forhold til Israel.

Enighet om langtidsplan for Forsvaret Forsvarsminister Bjørn Arild Gram opplyser at det nye kamuflasjemønsteret er designbeskyttet i inn- og utland hos Patentstyret (Terje Bendiksby/NTB)

Gram: Har vært lovlig å kopiere mønsteret

I etterkant av Vårt Lands avsløring sendte stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde (Frp) et skriftlig spørsmål til forsvarsminister Gram. Han ba ministeren svare for hvordan han skulle ettergå det at Hamas hadde fått tak i norsk kamuflasje.

– Det at Hamas opptrer i norsk kamuflasje føyer seg inn i rekken av Norges noe underlige rolle i hele konflikten. Jeg tror Norge kan avslutte den rollen de har hatt rundt konflikten siden 1993, man har vel vunnet nok fredspriser nå, sa Tybring-Gjedde.

I svarbrevet til Tybring-Gjedde innrømmer Gram at det er uheldig at norsk kamuflasjemønster brukes av andre enn norske soldater.

– Den erkjennelsen er styrket de senere årene, og uniformer med kamuflasjemønster som utrangeres fra Forsvaret har siden 2006 blitt destruert, skriver Gram.

Kamuflasjemønsteret som Forsvaret har brukt siden slutten av 70-tallet ble aldri designbeskyttet. Det har derfor vært lovlig å kopiere mønsteret — Bjørn Arild Gram, forsvarsminister

Vil ikke bruke penger på å borre i uniformstabben

Gram opplyser videre at Forsvaret i tiden som kommer skal innføre nye uniformer, med nytt kamuflasjemønster.

– Dette mønsteret er designbeskyttet i inn- og utland hos Patentstyret, skriver Gram.

Avslutningsvis legger forsvarsministeren til at det ikke er god ressursbruk å starte videre undersøkelser av opprinnelsen til Hamas-uniformene.

Dermed legger han Hamas-saken død.