Da Hamas marsjerte i norsk kamuflasje

Det er 1. april 2005. Våren er i anmarsj på Gaza.

Vindkastene kan være kjølige ved Middelhavets ende på denne tiden av året. Men kronsymra, den røde blomsten som er blitt et symbol på Palestina, strekker seg mot den varmende sola.

I flyktningleiren Nuseirat sør på Gazastripen, går en stor parade av maskerte, uniformerte menn fra Hamas sin militære fløy, Qassam-brigaden. De bærer grønne flagg med den islamske trosbekjennelsen. Noen av dem har automatvåpen dinglende over skuldra.

Palestinian militants from Hamas march during a Hamas rally in Gaza Strip. FARGER FRA NORSK FLORA: Flere titalls Hamas-krigere fra Qassam-brigaden kledte seg i norsk kamuflasje 1. april 2005. (Ahmed Jadallah/REUTERS)

Snaue to måneder tidligere har Israels statsminister, Ariel Sharon, og president for den palestinske selvstyremyndigheten, Mahmoud Abbas, signert en våpenhvileavtale, som Hamas straks erklærer at de ikke er en del av.

Ifølge nyhetsbyrået United Press International er paraden denne dagen en advarsel om at Hamas ikke vil respektere våpenhvilen, dersom en planlagt israelsk demonstrasjon til Klippedomen i Jerusalem blir gjennomført.

Hamas

Hamas er en islamistisk bevegelse fra Palestina, grunnlagt i 1987

Har en væpnet fløy som kaller seg Qassam-brigaden

Er også et politisk parti og en religiøs bevegelse med ulike sosiale tilbud

Hamas er basert på Gaza-stripen og fikk full kontroll over området i 2007

Er motstander av staten Israel og har gjennom flere år stått bak væpnede angrep mot sivile og militære mål i landet

Flere land, inkludert Norge, regner Hamas som en terrororganisasjon

Kilde: Store norske leksikon

– Norges visuelle profil

I strid har ikke Hamas en offisiell uniform. Men denne aprildagen paraderer de i like kamuflasjeantrekk, sannsynligvis for å signalisere at de er mange, og godt organisert.

Men noe skurrer. Kamuflasjefargene på klærne passer ikke inn i ørkenlandskapet som er typisk for Midtøsten. Fargene på draktene er tvert imot grønne som mose og brune som myra i våre egne norske skoger.

Den som har avtjent førstegangstjeneste i Norge vil nok kjenne igjen det skoggrønne tekstilet med det samme.

– Det er helt utvilsomt den norske kamuflasjen. Dette er vår visuelle profil, sier oberst Arne Hagtvedt.

Arne Hagtvedt er pensjonert oberst i Det norske forsvaret og tidligere leder for Hærens uniformsråd. (Foto: Privat)

I dag er han pensjonist, men var tidligere leder for Hærens uniformsråd. Han har vært fortrolig med akkurat dette kamuflasjemønsteret siden Det norske forsvaret begynte å eksperimentere med det på slutten av 1970-tallet.

Han får støtte fra oberstløytnant Gunnar Gabrielsen, som for tiden er i permisjon, men har bakgrunn fra Forsvarsdepartementet, Etterretningstjenesten og FN, og med flere lengre opphold i Midtøsten:

– Dette er åpenbart det norske «kamo»-mønsteret. I løpet av mine 36 år i Forsvaret og med mye tjeneste internasjonalt, har jeg aldri sett et annet mønster som ligner litt engang, sier han.

FØRSTEGANGSTJENESTE: Norske soldater har brukt samme kamuflasjemønster i nærmere 50 år. (Therese Westermann / Forsvaret)

20 bilder

Vårt Land har funnet 20 bilder fra Gaza i 2005 i arkivene til nyhetsbyråene NTB, Reuters, UPI og Alamy. På flere av bildene ser man flere titalls Hamas-krigere som er kledd i norsk kamuflasjemønster.

Ett av bildene pryder omslaget på en bok om terrororganisasjonen, utgitt på Yale University Press.

Ser man nøye på bildene ser man at det ikke er ferdigproduserte uniformer de bærer, men tekstiler med norsk kamuflasjemønster som er sydd om til løse bukser og jakker, og tøystykker brukt til ansiktsmaskering.

Det er helt utvilsom den norske kamuflasjen. Dette er vår visuelle profil — Arne Hagtvedt, tidligere leder for Hærens uniformsråd

Bildene viser Hamas-krigere i ulike situasjoner: På noen står de oppstilt i rekker med våpen og flagg, på andre sitter de henslengt på en fortauskant. Noen bilder viser Hamas-krigere i bønn, og på ett poserer to stykker sammen med en ung gutt foran et kart av Palestina fra elva til havet.

På alle går de kledd i farger fra den norske floraen.

BOKOMSLAG: Et bilde av Hamas i norsk kamuflasje pryder boka «Hamas: Politics, Charity, and Terrorism in the Service of Jihad» av Matthew Levitt, Yale University Press, 2006. (Foto: Skjermdump / Amazon.com)

Unikt for Norge

Det norske kamuflasjemønsteret, som bærer navnet «Norsk skog», er utviklet eksklusivt for Det norske forsvaret og har vært brukt av norske soldater siden 1970-tallet. Det er unikt for Norge, slik også andre lands forsvar har sine unike kamuflasjedesign.

Oberstløytnant Gunnar Gabrielsen reagerer sterkt på bildene. Han mener Hamas-krigere i norsk kamuflasje kan være «kjempefarlig»:

– Det er avgjørende at uniformen er gjenkjennbar for soldater i krig, slik at man kan skille fiende fra venn.

Gabrielsen bruker krigene mot Taliban i Afghanistan og IS i Syria som eksempler. Norske soldater var i kamphandlinger mot begge gruppene.

– Man kan se for seg en stridssituasjon der ting skjer raskt. Hvis noen kommer inn i operasjonsområdet i uniformer med norsk kamuflasjemønster, kan det føre til at de norske soldatene nøler i et brøkdels sekund.

Gunnar Gabrielsen er oberstløytnant i Det norske forsvaret. (Foto: Privat)

Oberstløytnanten betegner den hypotetiske situasjonen som en «Pavlovs hund», altså at assosiasjonen soldaten har til norsk kamuflasje, instinktivt fører til at man tror man møter vennligsinnede.

– Den slags tvetydighet kan være kjempefarlig.

– Men bildene fra Hamas-paraden er jo tatt for nesten 20 år siden …?

– Forsvaret har brukt samme kamuflasje siden 70-tallet. Dette mønsteret er vårt unike fingeravtrykk. All den tid vi bruker samme kamuflasje i dag, er situasjonen fortsatt like alvorlig, sier Gabrielsen.

VERDEN RUNDT: Kamuflasjemønsteret brukes av norske soldater på oppdrag verden rundt. Her fra Afghanistan i 2002, Bosnia i 1997 og Libanon i 1998. (Foto: Lise Åserud / Terje Bendiskby / NTB)

Symbolsk verdi

Vårt Land har vist bildene til fem andre offiserer i Forsvaret. Alle istemmer at mønsteret ser norsk ut, men har ulike meninger om hvor alvorlig situasjonen er. Ingen av dem ønsker å stå frem og kommentere saken i Vårt Land.

Det er avgjørende at uniformen er gjenkjennbar for soldater i krig, slik at man kan skille fiende fra venn — Gunnar Gabrielsen, oberstløytnant i Forsvaret

Én omtaler saken som «uheldig», en annen mener det vil «oppfattes negativt» om tekstilene kommer fra norsk produksjon. Nok en annen tror politisk tilhørighet i Israel-Palestina-konflikten avgjør hvor ille man oppfatter bildene.

Hagtvedt og Gabrielsen poengterer at mønsteret har symbolsk verdi. Hagtvedt kaller det Hærens «signatur», mens Gabrielsen mener det kan sammenlignes med det norske flagget.

Men her slutter også enigheten. For der Gabrielsen mener Hamas-krigere i norsk kamuflasje er «alvorlig og potensielt kjempefarlig», trekker Hagtvedt på skuldrene.

– Det er sånt som kan skje, sier den tidligere lederen for Hærens uniformsråd.

HÆRENS SIGNATUR: I 1999 kom norske soldater hjem fra oppdrag i Bosnia. Det norske kamuflasjemønsteret har vært i bruk siden 1970-taller. (Torbjørn Kjosvold / Forsvaret)

Hva har skjedd?

Fram til midten av 2000-tallet hadde Forsvaret lov til å selge uniformer på det private markedet. Men da det ble observert folk i uniform som ikke var i tjeneste, ble det slått alarm. Etter dette stoppet salg og donasjoner av uniformer.

I dag er det straffbart med uhjemlet bruk av uniform, og uniformer som ikke lenger er i bruk skal destrueres.

Men hvorfor gikk Hamas i norsk kamuflasje 2005?

Vårt Land har tatt kontakt med Forsvaret, Forsvarsdepartementet og Utenriksdepartementet. Vårt Land har også snakket med fem sentrale personer som jobbet i disse institusjonene i 2005, som ikke ønsker å stå fram og kommentere saken.

Ingen kjenner til at Hamas har brukt norsk kamuflasje.

Og ingen vet hvordan tekstilene havnet på Gaza.

I BØNN: To Hamas-krigere i bønn under paraden i Gaza i 2005. Ved siden av står et bilde av Hamas' grunnlegger Ahmed Yassin. (Foto: UPI Photo/Ismael Mohamad / Alamy Stock Photo/Alamy Stock Photo)

Var Norge avsenderen?

Hamas-paraden i 2005 sammenfalt med en massiv omorganisering av Forsvaret. Formålet med omstillingen var å bli bedre rustet i møte med nye typer trusler, men den handlet også om økonomi.

Derfor skulle Forsvaret avhende – altså kvitte seg med – store mengder militært utstyr.

Noe ble destruert, men mye ble også ble donert eller solgt på det åpne markedet. Gabrielsen husker omstillingen godt:

– Det var stadig vekk auksjoner der militært materiell, ofte ubrukt, ble solgt unna i store kvanta.

Avhending av forsvarsmateriell er underlagt norsk lov, og kan ikke uten videre eksporteres ut av landet. Det skal nøye vurderes om avhendingen kan være i konflikt med norske interesser.

Palestinian militants from Hamas march during a Hamas rally in Gaza Strip. SKJULT: Den norske kamuflasjen har også blitt brukt til ansiktsmaskering. (Ahmed Jadallah/REUTERS)

Derfor tror Gabrielsen at dersom det var Forsvaret som solgte eller donerte tekstiler til Palestina, kan det ikke ha skjedd uten at det lå en politisk beslutning bak.

Men ifølge Vårt Lands undersøkelser er det ingenting som tyder på det.

Etter forespørsel fra Vårt Land har Forsvarsdepartementet (FD) og Utenriksdepartementet (UD) sjekket om norske myndigheter har donert eller solgt forsvarsmateriell til Palestina.

UD, ved kommunikasjonsrådgiver Guri Solberg, svarer at «militær bekledning slik det her vises til faller utenfor eksportkontroll, som er UDs ansvarsområde.»

FD svarer at de har søkt i sine arkiver og finner ingen saker om avhending av materiell fra Forsvaret til palestinske myndigheter.

Heller ikke Kristin Krohn Devold, som var forsvarsminister da Hamas marsjerte i norsk kamuflasje, sier hun har innsikt i dette.

Vårt Land har også forsøkt å komme i kontakt med Kjell Magne Bondevik, som var statsminister, men har ikke fått svar.

Og hos Forsvaret finnes det heller ikke spor etter avhending av materiell til palestinske aktører.

Hans Meisingset, Kommunikasjonssjef i Forsvarets logistikkorganisasjon (Foto: Det norske forsvaret)

– Det er ikke funnet noe om dette i våre arkiver, sier Hans Meisingset, kommunikasjonssjef i Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO).

FLO har ansvaret for alle forsyninger til Forsvaret, og avhender utstyr som ikke skal brukes mer.

I en e-post svarer Meisingset at FLO også har undersøkt saken med nåværende og tidligere medarbeidere, uten å ha funnet noe som tilsier at tekstiler er avhendet til Palestina.

– De som det er sjekket med, husker heller ikke at det har vært donasjoner, skriver han.

Piratkopi?

Norske myndigheter vet altså ikke hva som har skjedd.

Det overrasker ikke Arne Hagtvedt, som er «helt sikker» på at Norge ikke er avsender av tekstilene.

Han tror det er en tekstilprodusent et eller annet sted i verden som sitter på forklaringen.

– Kan det være en piratkopi?

– Det er én mulighet. Folk som syns kamuflasjen er fin, kan kopiere den.

– Og selv om designet er mønsterbeskyttet, kan man produsere noe som ser tilnærmet likt ut, påpeker han.

PIRATKOPI? Det er ikke uvanlig at ulike nasjoners kamuflasjemønster piratkopieres. Bildet viser Hamas-krigere i det norske kamuflasjemønsteret som sprayer grafitti på en vegg i Nuseirat, Gaza, desember 2005. (ADEL HANA/Ap)

Men oberstløytnant Gabrielsen syns det gir lite mening:

– Jeg har aldri vært borti at norsk «kamo» har blitt piratkopiert. Den er lite kjent og har ingen bruksverdi for andre enn vårt eget forsvar. Det er noe annet med den amerikanske kamuflasjen, som er veldig populær.

Han mener kamuflasjemønster kan sammenlignes med fotballtrøyer. Man finner piratkopier av Manchester City-trøyer overalt, men ikke fullt så mange av Strømsgodset.

Men det er en annen teori Arne Hagtvedt er temmelig sikker på at stemmer:

– Det som må ha skjedd, er at Hamas har spurt tekstilprodusenter om restestoff for å uniformere seg. Antakelig til paradebruk, for i kamp bruker de ikke uniformer.

Tekstilfabrikkene

Gaza er nemlig ikke det eneste usannsynlige stedet der norsk kamuflasje har dukket opp, kan Hagtvedt fortelle.

I 2007 viste den tsjetsjenske diktatoren Ramzan Kadyrov seg i en uniform som så mistenkelig norsk ut, noe Aftenposten oppdaget og skrev om flere år senere. Og i 2012 kunne TV2 vise bilder av kinesiske livvakter som trente i uniformer med den norske ørkenkamuflasjen og norske flagg på armen.

Den gangen var det en tekstilfabrikk i Kina som produserte stoffer og sydde uniformene til Forsvaret. Kineserne hadde rett og slett solgt restematerialene på det private markedet, ifølge Hagtvedt.

– Da det ble oppdaget, avsluttet Forsvaret avtalen med den kinesiske produsenten, for å si det sånn, sier han.

RESTESTOFF?: Tekstilene kan være restematerialer fra produsenten, spekulerer Hagtvedt og Håkenstad. Bildet viser Hamas-krigere i Nuseirat, Gaza, 1. april 2005. (Foto: UPI Photo/Ismael Mohamad / Alamy Stock Photo/Alamy Stock Photo)

Vårt Land har ikke klart å finne ut hvem som produserte tekstiler til Forsvaret i 2005.

Heller ikke FLO kan svare på det. Forsvarets anskaffelsesregelverk ble gjeldende i 2017, og Forsvaret har ikke informasjon i sine systemer som strekker seg tilbake til 2005.

Hagtvedt er uansett ikke videre opprørt. Han mener det er umulig for Forsvaret å ha full kontroll over hva som skjer på tekstilfabrikkene.

Han får støtte fra forsvarsekspert Magnus Håkenstad ved Institutt for forsvarsstudier:

– Det virker ganske åpenbart at noen har fått tak i noen ruller tekstil og sydd selv, sier han.

– Hvor ille syns du det er?

– Ikke veldig, egentlig. Det kommer an på hvordan de har fått tak i dem. Jeg ville blitt veldig overrasket hvis dette er en offisiell gave eller donasjon. Det ville vært en helt bisarr ting å gjøre.

Palestinian militants from Hamas attend Friday prayers in Gaza Strip. PÅ FORTAUSKANTEN: Seks Hamas-krigere i norsk kamuflasjemønster og to stykker i et annet mønster, Gaza 2005. (Ahmed Jadallah/REUTERS)

Jeg ville blitt veldig overrasket hvis dette er en offisiell gave eller donasjon. Det ville vært en helt bisarr ting å gjøre — Magnus Håkenstad, forsker, Institutt for forsvarsstudier

Gabrielsen syns derimot ikke det er noe å trekke på skuldrene av, dersom ansvaret ligger hos en tekstilprodusent:

– Én ting er at et enkeltindivid, som Kadyrov, får tak i «norsk kamo».

– Men her er det snakk om en hel organisasjon som kles opp i våre kamuflasjefarger. Det er helt uhørt for Norge og Det norske forsvaret.

Han understreker at norsk uniform kun skal brukes i forbindelse med tjenestegjøring, og at misbruk er regulert i Forsvarets disiplinære reglement.

– Derfor skjærer det meg i øynene når andre organisasjoner bærer vår «kamo». Ikke minst en terrororganisasjon. For en norsk soldat er uniformen like viktig som flagget.

– Spør hvilken som helst soldat fra hvilket som helst land.

Prinsesse Ingrid Alexandra, førstegangstjeneste I BRUK I DAG: Prinsesse Ingrid Alexandra bærer den norske uniformen med det unike, norske kamuflasjemønsteret når hun for tiden avtjener sin førstegangstjeneste. (Fredrik Varfjell/NTB)

Forsvaret: – Uheldig

Vårt Land har sendt flere av bildene til Det norske forsvaret og blant annet spurt om:

Har Forsvaret god nok kontroll på sine militære effekter?

Kan norske soldater utsettes for fare dersom norsk kamuflasje kommer på avveie?

Hvilke konsekvenser ville det hatt i dag dersom Hamas kledde seg i norsk kamuflasjemønster?

Talsperson Aleksander Engborg Hage svarer ordknapt på vegne av Forsvaret:

Aleksander Engborg Hage, stabssersjant og talsperson for Det norske forsvaret (Foto: Forsvaret)

– Dette er en gammel sak fra 2005, men det er uansett uheldig at norske militære effekter benyttes i anledninger og i situasjoner de ikke er tiltenkt brukt. Når det er sagt, er det dessverre slik at denne type militæreffekter er lett tilgjengelig på det åpne markedet og vi vil fra tid til annen se uhjemlet bruk.

Vårt Land har forsøkt å komme i kontakt med personer som var i Hamas-ledelsen i 2005, for å høre om de kan svare på hvordan de fikk tak i norsk kamuflasje, men har ikke lykkes.