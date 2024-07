I haust, 1. oktober, byrjar Jorunn Hallaråker Heggelund som ny generalsekretær i stiftinga CRUX. Stiftinga er ein landsomfattande ideell og diakonal stifting som driv institusjonar og hjelpetilbod innan rus, barnevern og psykisk helse, ifølgje crux.no.

Tidlegare har Hallaråker Heggelund jobba som statssekretær i Barne- og familiedepartementet, og som rådgjevar for KrF på Stortinget. Ho er utdanna jurist og lektor.

– Meiningsfull jobb

No forlèt ho stillinga som generalsekretær i Kristne Friskolers Forbund, og tek over for Helmuth M. Liessem i CRUX.

– Eg er takksam for tilliten styret har vist meg, og opplever det som meiningsfullt å få jobbe som generalsekretær i ein så viktig samfunnsaktør som CRUX. Det er ei stifting som ser den enkelte sin unike verdi og hjelper menneske som treng ekstra støtte i ein krevjande fase av livet. Eg ser fram til å jobbe saman med dyktige medarbeidarar, for at endå fleire menneske kan få hjelp til å leve trygge og sjølvstendige liv, seier Hallaråker Heggelund i ei pressemeldinga frå CRUX.

Nøgd med ny tilsetjing

Styret i CRUX ser fram til samarbeidet med Hallaråker Heggelund:

– Styret er glade for å ha tilsett ein så kompetent og erfaren generalsekretær. Jorunn har god kjennskap til våre fagområde og eit stort politisk nettverk. Ho deler verdigrunnlaget i stiftinga, og vil bidra til å styrkje CRUX som ein sentral, ideell velferdsleverandør, seier Grete Herlofson som er styreleiar i CRUX.